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22:20 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисистки уступили в финале Кубка Федерации команде США со счетом 2:3

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной США в 18-й раз стали обладательницами Кубка Федерации. Решающее очко на корте минской «Чижовка-Арены» американской команде принесли Коко Вандевеге и Шелби Роджерс, переигравшие в парной встрече белорусский дуэт Александра Саснович / Арина Соболенко. Итоговый счет финала 3:2 в пользу американок, передает корреспондент БЕЛТА.

Парная встреча стала решающей в этом затяжном финале неофициального командного чемпионата планеты среди женских сборных. Именно поэтому капитаны команд Эдуард Дубров и Кэти Риналди в последний момент произвели замены в своих дуэтах и доверили сыграть сильнейшим. Старт пятого матча финальной серии получился равным — Саснович и Соболенко ни в чем не уступали более опытным соперницам. Однако постепенно американки взяли бразды правления в свои руки и выиграли первый сет со счетом 6:3. Во второй партии Вандевеге и Роджерс также встретили упорное сопротивление со стороны молодых белорусок. Уступая 1:2, Александра и Арина сумели выйти вперед 5:2, взяв две подачи соперниц. До победы было очень близко, но американки, что называется, вернулись в игру, сделав счет равным — 6:6. И на тай-брейке Вандевеге и Роджерс были чуть точнее и удачливее — 7:3. Парная игра продолжалась 1 ч. 51 мин.

В первый день финального матча 55-го по счету розыгрыша Кубка Федерации 11 ноября команды обменялись победами. Сначала лидер американской команды, десятая ракетка планеты Коко Вандевеге переиграла Александру Саснович в двух сетах — 6:4, 6:4, а затем положение выравняла первая ракетка белорусок, взявшая верх над Слоан Стивенс — 6:3, 3:6, 6:4. Сегодня Коко Вандевеге победила Арину Соболенко — 7:6 (7:5), 6:1, а затем свое веское слово сказала Александра Саснович, одолевшая в тяжелейшем поединке Слоан Стивенс — 4:6, 6:1, 8:6.

До этого американские теннисистки в последний раз выигрывали Кубок Федерации в 2000 году.

Что касается сборной Беларуси, то она впервые сумела дойти до финала, победив в нынешнем сезоне очень сильные команды Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2). Несмотря на поражение от американок, белорусские теннисистки заслужили самых добрых слов за свою игру в финале. Александра Саснович и Арина Соболенко показали настоящий бойцовский характер и на равных сражались с одной из сильнейших команд планеты. Это оценили и белорусские болельщики, которые на протяжении двух выходных дней до отказа заполняли трибуны «Чижовка-Арены» и горячо поддерживали теннисисток.

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