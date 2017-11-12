Белоруска Александра Саснович сравняла счет в финале Кубка Федерации с американками

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Текущие события
Хоккей. Европа
3-й период
Финляндия2
Канада2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел0
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Оренбург2
Футбол. Сборные
17:00
Мальта0
Эстония3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика6
Спартак-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Кубань0
Динамо СПб1
Хоккей. Европа
14:30
Россия5
Чехия2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Тюмень2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К3
Томь3
Хоккей. НХЛ
13.11
Чикаго Блэкхокс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
13.11
Вашингтон Кэпиталз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимпиец2
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей2
Тамбов0
Хоккей. НХЛ
13.11
Анахайм Дакс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
13.11
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия3
Шинник1
Все события
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла
Хоккеисты олимпийской сборной России выиграли Кубок Германии
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Голливуде (фото)
Жена Никиты Преснякова снялась в яркой фотосессии
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
17Новые «Лужники», сэйвы Акинфеева и гол Агуэро
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
20:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Александра Саснович сравняла счет в финале Кубка Федерации с американками

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович обыграла американку Слоан Стивенс и сравняла счет в финальном матче Кубка Федерации — 2:2, передает корреспондент БЕЛТА.

Поединок с чемпионкой US Open-2107 Александра Саснович начала довольно нервно, позволив сопернице выйти вперед с брейком — 4:2. В перерывах между геймами капитан белорусской команды Эдуард Дубров старался успокоить Сашу, и при счете 4:3 она была очень близка к тому, чтобы взять чужую подачу, но не удалось. Зато тут же Саснович уверенно выиграла свою и вновь сократила разрыв до минимума — 5:4. Однако американка не дрогнула и довела первую партию до победы 6:4, и до общей виктории американской команде оставалось выиграть всего один сет. Немного передохнув, Александра Саснович очень мощно провела вторую партию, выиграв со счетом 6:1. В решающем сете соперницы поочередно выигрывали свои подачи, а при счете 3:2 Стивенс впервые взяла подачу соперницы, а потом закрепила успех на своей и повела 5:2. В этой тяжелейшей ситуации Александра сумела взять себя в руки и не только выровняла положение, но и вышла вперед — 6:5. Уступив четыре гейма подряд, Стивенс сумела взять очко на подаче Саши — 6:6, но затем белоруска снова проявила потрясающие бойцовские качества и добилась победы — 8:6. Игра продолжалась 2 ч. 21 мин.

Сразу после этой великолепной победы Александра Саснович сказала, что это был один из самых напряженных матчей за всю ее карьеру. Просто невероятно, что удалось спастись, проигрывая 2:5 в решающем сете, подчеркнула победительница. Александра отметила, что Слоан Стивенс также показала великолепный теннис и обыграть ее было крайне сложно.

Александра Саснович особо поблагодарила белорусских болельщиков, без которых она не добилась бы этого успеха.

Теперь судьба финального матча Кубка Федерации решится в парной встрече.

 Модель из Беларуси принимает участие в конкурсе Miss Plus Size
СМИ узнали о воссоединении группы Spice Girls
Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла
Хоккеисты олимпийской сборной России выиграли Кубок Германии
«Вы меня воспитывать будете?»: Талалаев поругался с журналистами
Кулижников выиграл забег на 1000 м с рекордом мира на равнине
Олег Знарок подвел итоги Кубка Карьяла
ФХР продолжит работу по возвращению россиян из Северной Америки
«Балтика» забила шесть безответных голов «Спартаку-2» в ФНЛ
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь