Белоруска Александра Саснович сравняла счет в финале Кубка Федерации с американками

Поединок с чемпионкой US Open-2107 Александра Саснович начала довольно нервно, позволив сопернице выйти вперед с брейком — 4:2. В перерывах между геймами капитан белорусской команды Эдуард Дубров старался успокоить Сашу, и при счете 4:3 она была очень близка к тому, чтобы взять чужую подачу, но не удалось. Зато тут же Саснович уверенно выиграла свою и вновь сократила разрыв до минимума — 5:4. Однако американка не дрогнула и довела первую партию до победы 6:4, и до общей виктории американской команде оставалось выиграть всего один сет. Немного передохнув, Александра Саснович очень мощно провела вторую партию, выиграв со счетом 6:1. В решающем сете соперницы поочередно выигрывали свои подачи, а при счете 3:2 Стивенс впервые взяла подачу соперницы, а потом закрепила успех на своей и повела 5:2. В этой тяжелейшей ситуации Александра сумела взять себя в руки и не только выровняла положение, но и вышла вперед — 6:5. Уступив четыре гейма подряд, Стивенс сумела взять очко на подаче Саши — 6:6, но затем белоруска снова проявила потрясающие бойцовские качества и добилась победы — 8:6. Игра продолжалась 2 ч. 21 мин.