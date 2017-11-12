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19:12 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко: После игр против таких соперников, как Вандевеге, чувствуешь уверенность

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После игр против таких соперников, как Коко Вандевеге, начинаешь чувствовать себя увереннее. Таким мнением поделилась на послематчевой пресс-конференции белорусская теннисистка Арина Соболенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я не устала после вчерашней встречи со Слоан Стивенс и сегодня вышла на корт с новыми силами, была готова к бою. Не сложился второй сет, соперница отыграла его еще лучше, чем первый. Пока до конца не поняла, в чем причина провала: либо она развалила мой теннис, либо я перестала действовать агрессивно. После игр с такими игроками становлюсь опытнее и начинаю чувствовать себя увереннее. Как показал первый сет, я могу играть против таких соперников, но пока нужно работать, повзрослеть», — считает Арина Соболенко.

Кроме того, белорусская теннисистка поделилась эмоциями от завершающегося финала Fed Cup-2017. По ее словам, именно благодаря этому турниру начинаешь понимать уровень большого тенниса. «Этот турнир — хороший старт для моей карьеры, а все остальные результаты стали воплощением опыта, полученного в матчах за сборную страны», — подытожила она.

Коко Вандевеге в свою очередь отметила, что смогла полностью включиться в борьбу только после выигрыша первого сета на тай-брейке. «Когда я смотрела на Соболенко во время ударов, мне казалось, что она начинает сильно волноваться и может пропустить несколько простых мячей», — подчеркнула американская теннисистка.

В стартовой встрече второго игрового дня финала Кубка Федерации на корте «Чижовка-Арены» Арина Соболенко в двух сетах уступила десятой ракетке планеты Коко Вандевеге — 6:7 (5:7), 1:6. Тем самым американка вывела свою сборную вперед в 2:1.

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