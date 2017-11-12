Соболенко: После игр против таких соперников, как Вандевеге, чувствуешь уверенность

«Я не устала после вчерашней встречи со Слоан Стивенс и сегодня вышла на корт с новыми силами, была готова к бою. Не сложился второй сет, соперница отыграла его еще лучше, чем первый. Пока до конца не поняла, в чем причина провала: либо она развалила мой теннис, либо я перестала действовать агрессивно. После игр с такими игроками становлюсь опытнее и начинаю чувствовать себя увереннее. Как показал первый сет, я могу играть против таких соперников, но пока нужно работать, повзрослеть», — считает Арина Соболенко.

Кроме того, белорусская теннисистка поделилась эмоциями от завершающегося финала Fed Cup-2017. По ее словам, именно благодаря этому турниру начинаешь понимать уровень большого тенниса. «Этот турнир — хороший старт для моей карьеры, а все остальные результаты стали воплощением опыта, полученного в матчах за сборную страны», — подытожила она.

Коко Вандевеге в свою очередь отметила, что смогла полностью включиться в борьбу только после выигрыша первого сета на тай-брейке. «Когда я смотрела на Соболенко во время ударов, мне казалось, что она начинает сильно волноваться и может пропустить несколько простых мячей», — подчеркнула американская теннисистка.