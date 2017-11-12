Пучек удостоена премии Международной федерации тенниса

Сегодня перед вторым игровым днем финала Кубка Федерации-2017 на корте «Чижовка-Арены» премию Татьяне вручили президент ITF Дэвид Хаггерти и лауреат ITHF австралийский теннисист Марк Вудфорд. Такие премии вручаются теннисистам за выдающиеся достижения в командных соревнованиях за свою страну.
Татьяна Пучек чаще других белорусских теннисисток играла за национальную сборную, приняв участие в 45 матчах Кубка Федерации. Она была ключевым игроком белорусской дружины с 1997 по 2011 годы. Татьяна выиграла 28 встреч в парном разряде и 9 — в одиночном, что является рекордом среди белорусских теннисисток. В 2008 году она вместе с Викторией Азаренко выступала в парном разряде пекинской Олимпиады. На профессиональных турнирах под эгидой WTA Татьяна Пучек завоевала 8 титулов в парном разряде. После окончания игровой карьеры Пучек осталась в белорусском теннисе и в период с 2012 по 2015 годы была капитаном женской белорусской сборной в матчах Кубка Федерации. Под ее началом команда выиграла 10 из 14 проведенных матчей, после чего пробилась в Мировую группу турнира.
Татьяна Пучек отметила, что для нее большая честь представлять свою страну в Кубке Федерации сначала в качестве игрока, а затем капитана. Поэтому сегодняшняя награда очень важна, особенно сейчас, когда мир обращает внимание на белорусский теннис. Она также сказала, что будет и в дальнейшем всеми силами помогать развитию тенниса в Беларуси.
Президент ITF Дэвид Хаггерти отметил: «Являясь особенным игроком, а позже — преданным тренером, Татьяна продемонстрировала дух соревнований Кубка Федерации и представляла Беларусь на высоком уровне. От имени Международной федерации тенниса мы очень рады отметить достижения Татьяны, предоставив ей заслуженную награду».
Генеральный директор Международного теннисного зала славы Тодд Мартин подчеркнул, что для спортсмена нет большей привилегии и ответственности, чем представлять свою страну. Долгие годы Татьяна отдавала все силы в игре за Беларусь, показывая отличные результаты, и по праву удостоена премии Кубка Федерации.