Пучек удостоена премии Международной федерации тенниса

Сегодня перед вторым игровым днем финала Кубка Федерации-2017 на корте «Чижовка-Арены» премию Татьяне вручили президент ITF Дэвид Хаггерти и лауреат ITHF австралийский теннисист Марк Вудфорд. Такие премии вручаются теннисистам за выдающиеся достижения в командных соревнованиях за свою страну.

Татьяна Пучек чаще других белорусских теннисисток играла за национальную сборную, приняв участие в 45 матчах Кубка Федерации. Она была ключевым игроком белорусской дружины с 1997 по 2011 годы. Татьяна выиграла 28 встреч в парном разряде и 9 — в одиночном, что является рекордом среди белорусских теннисисток. В 2008 году она вместе с Викторией Азаренко выступала в парном разряде пекинской Олимпиады. На профессиональных турнирах под эгидой WTA Татьяна Пучек завоевала 8 титулов в парном разряде. После окончания игровой карьеры Пучек осталась в белорусском теннисе и в период с 2012 по 2015 годы была капитаном женской белорусской сборной в матчах Кубка Федерации. Под ее началом команда выиграла 10 из 14 проведенных матчей, после чего пробилась в Мировую группу турнира.

Татьяна Пучек отметила, что для нее большая честь представлять свою страну в Кубке Федерации сначала в качестве игрока, а затем капитана. Поэтому сегодняшняя награда очень важна, особенно сейчас, когда мир обращает внимание на белорусский теннис. Она также сказала, что будет и в дальнейшем всеми силами помогать развитию тенниса в Беларуси.

Президент ITF Дэвид Хаггерти отметил: «Являясь особенным игроком, а позже — преданным тренером, Татьяна продемонстрировала дух соревнований Кубка Федерации и представляла Беларусь на высоком уровне. От имени Международной федерации тенниса мы очень рады отметить достижения Татьяны, предоставив ей заслуженную награду».