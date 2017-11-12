Надаль против Федерера. Финальный эпизод
В воскресенье в Лондоне стартует мужской итоговый турнир года ATP Finals. «СЭ» — об его главных интригах.
В воскресенье в Лондоне стартует мужской итоговый турнир года ATP Finals. «СЭ» — об его главных интригах.
НАДАЛЬ И КОЛЕНИ
Рафаэль Надаль провел фантастический сезон, выиграв по десятому разу турниры в
Итоговый турнир — вершина, которая Надалю пока не покорялась. Во многом потому, что проводится на быстром харде в зале — покрытии, майоркинцу неудобном. Он сам об этом прямо и сказал. Из своих 75 титулов в зале Рафа взял только один — в Мадриде 12 лет назад.
Много разговоров в последние десять дней было вокруг многострадального колена лидера мирового рейтинга,
МАРРЭЙ КАК
По сравнению с прошлым годом, состав участников итогового турнира обновился на три четверти. Те, кто играл в Лондоне и в 2016-м, и приехал на этот раз — это австриец Доминик Тим и хорват Марин Чилич. Тогда оба одержали по одной победе в группе и о полуфиналах даже не думали. Отобравшись на ATP Finals в этом году, Тим сказал, что сыграть в Лондоне дважды подряд — уже большое достижение. Любопытно, что при подготовке к турниру в Лондоне
В элитной восьмерке-2017 три полноценных дебютанта и один почти такой. Прошлой осенью Давид Гоффен сыграл матч против Новака Джоковича в статусе запасного, заменив травмированного Гаэля Монфиса. Сейчас 26-летний бельгиец впервые в карьере отобрался на итоговый чемпионат по всем правилам.
УЛЫБАЮЩИЙСЯ ДИМИТРОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ЗВЕРЕВ И ЗОЛУШКА СОК
Трое других новичков — это Григор Димитров, Александр Зверев и Джек Сок. Удивительно, что игрок калибра болгарина, имеющий 10 сезонов в ATP за спиной, выступит на итоговом впервые в карьере, не правда ли? «Не могу перестать улыбаться, — сказал он, — моя мечта сбылась, цель достигнута. Я всегда хотел сыграть здесь, но вечно немного не хватало».
Особенно интересно посмотреть в Лондоне на
В Лондоне Зверев оказался в одной группе с мастадонтами — Роджером Федерером и Чиличем, так что легко ему точно не будет. Сам Александр, побывав в Милане на молодежном турнире, где его сверстники боролись за главный приз без очков и по странным правилам, сказал, что для него попасть на главный итоговый — уже большая победа.
Еще один член квартета Бориса Беккера — Джек Сок. Своего рода Золушка нынешнего сезона ATP. Приехав на прошлой неделе на «Мастерс» в Париже американец и не подозревал, что у него есть шанс отобраться на ATP Finals. Но при этом смог «по заказу» выиграть в Берси, за что и получил путевку в Лондон, а заодно и место в Top-10 мировой классификации. Понятно, что при всех раскладах новая первая ракетка США не ставит перед собой в O2 суперцелей. Но у таких парней, как часто бывает, отлично получается удивлять. К тому же Соку должно подходить лондонское покрытие. Будет интересно!
МОЖНО ЛИ ОСТАНОВИТЬ ФЕДЕРЕРА
Роджер Федерер — главный фаворит стартующего чемпионата. В этом году он не просто завоевал два титула на «Больших шлемах», подкрепив их солнечным дублем в
Итоговые турниры Роджер в своей карьере выигрывал шесть раз. Остались ли у
Итоговый турнир года ATP Finals. Призовой фонд 8 000 000 долларов.
Закрытые корты, хард, 8 участников
Группа Пита Сампраса: Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Григор Димитров (Болгария), Давид Гоффен (Бельгия)
Группа Бориса Беккера: Роджер Федерер (Швейцария), Александр Зверев (Германия), Марин Чилич (Хорватия), Джек Сок (США).