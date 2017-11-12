Надаль против Федерера. Финальный эпизод

Источник: AFP 2017

НАДАЛЬ И КОЛЕНИ

Рафаэль Надаль провел фантастический сезон, выиграв по десятому разу турниры в Монте-Карло и Барселоне и, конечно, Roland Garros, а позже подкрепив успех триумфом на US Open. Испанец досрочно гарантировал себе первое место в рейтинге в конце года, независимо от выступления в Лондоне.

Итоговый турнир — вершина, которая Надалю пока не покорялась. Во многом потому, что проводится на быстром харде в зале — покрытии, майоркинцу неудобном. Он сам об этом прямо и сказал. Из своих 75 титулов в зале Рафа взял только один — в Мадриде 12 лет назад.

Много разговоров в последние десять дней было вокруг многострадального колена лидера мирового рейтинга, из-за боли в котором Надаль снялся с «Мастерса» в Париже. Его доктор рассказывал, что это старая травма, обострившаяся от нагрузок. А тренер и близкий друг Карлос Мойя заверил: они в O2 сыграют. Будет ли при этом 31-летний теннисист в состоянии бороться за главный приз, вопросы открытый.

МАРРЭЙ КАК СПАРРИНГ-ПАРТНЕР

По сравнению с прошлым годом, состав участников итогового турнира обновился на три четверти. Те, кто играл в Лондоне и в 2016-м, и приехал на этот раз — это австриец Доминик Тим и хорват Марин Чилич. Тогда оба одержали по одной победе в группе и о полуфиналах даже не думали. Отобравшись на ATP Finals в этом году, Тим сказал, что сыграть в Лондоне дважды подряд — уже большое достижение. Любопытно, что при подготовке к турниру в Лондоне спарринг-партнером Доминика выступил… экс-первая ракетка мира и победитель итогового чемпионата прошлого года Энди Маррэй, восстанавливающийся после травмы.

В элитной восьмерке-2017 три полноценных дебютанта и один почти такой. Прошлой осенью Давид Гоффен сыграл матч против Новака Джоковича в статусе запасного, заменив травмированного Гаэля Монфиса. Сейчас 26-летний бельгиец впервые в карьере отобрался на итоговый чемпионат по всем правилам.

УЛЫБАЮЩИЙСЯ ДИМИТРОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ЗВЕРЕВ И ЗОЛУШКА СОК

Трое других новичков — это Григор Димитров, Александр Зверев и Джек Сок. Удивительно, что игрок калибра болгарина, имеющий 10 сезонов в ATP за спиной, выступит на итоговом впервые в карьере, не правда ли? «Не могу перестать улыбаться, — сказал он, — моя мечта сбылась, цель достигнута. Я всегда хотел сыграть здесь, но вечно немного не хватало».

Особенно интересно посмотреть в Лондоне на Зверева-младшего. В 20 лет он — самый молодой участник сезонного финала. Русский немец провел выдающийся 2017-й, выиграл два «Мастерса» — в Риме и Монреале, победив в титульных встречах Джоковича и Федерера соответственно, и забрался аж на третью строчку рейтинга ATP. При этом два «Больших шлема» обернулись для него провалом.

В Лондоне Зверев оказался в одной группе с мастадонтами — Роджером Федерером и Чиличем, так что легко ему точно не будет. Сам Александр, побывав в Милане на молодежном турнире, где его сверстники боролись за главный приз без очков и по странным правилам, сказал, что для него попасть на главный итоговый — уже большая победа.

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Еще один член квартета Бориса Беккера — Джек Сок. Своего рода Золушка нынешнего сезона ATP. Приехав на прошлой неделе на «Мастерс» в Париже американец и не подозревал, что у него есть шанс отобраться на ATP Finals. Но при этом смог «по заказу» выиграть в Берси, за что и получил путевку в Лондон, а заодно и место в Top-10 мировой классификации. Понятно, что при всех раскладах новая первая ракетка США не ставит перед собой в O2 суперцелей. Но у таких парней, как часто бывает, отлично получается удивлять. К тому же Соку должно подходить лондонское покрытие. Будет интересно!

МОЖНО ЛИ ОСТАНОВИТЬ ФЕДЕРЕРА

Роджер Федерер — главный фаворит стартующего чемпионата. В этом году он не просто завоевал два титула на «Больших шлемах», подкрепив их солнечным дублем в Индиан-Уэллсе и Майами, а также титулами на «Мастерсе» в Шанхае и любимых турнирах в Халле и Базеле. Швейцарец четырежды (!) за сезон обыгрывал Надаля, в том числе — очень легко в Китае несколько недель назад. За сезон Федерер потерпел лишь четыре поражения (одно из них — от россиянина Евгения Донского) и, даже пропустив грунтовую часть сезона, до последнего претендовал на то, чтобы стать первым в мире по итогам года. В конечном счете, он сам уступил верхнюю строчку рейтинга Надалю, отказавшись сыграть в Париже, чтобы быть в лучшей форме в Лондоне.

Итоговые турниры Роджер в своей карьере выигрывал шесть раз. Остались ли у кого-то вопросы по поводу фаворита стартующего ATP Finals?