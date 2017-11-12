Андрей Рублев проиграл в финале молодежного Итогового турнира ATP

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Рублев, посеянный на турнире под первым номером, проиграл Чон Хёну (6) со счетом 4:3 (7:5), 3:4 (2:7), 2:4, 2:4.

Третье место занял российский теннисист Даниил Медведев (7), его соперник, хорват Борна Чорич (4), снялся с соревнований.

Турнир проводился в этом году впервые и по экспериментальным правилам. Участие в нем принимали семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Чтобы одержать победу, нужно было выиграть в трех сетах, при этом каждый сет шел до четырех геймов, в случае равенства (3:3) игрался тай-брейк, при «ровно» счет велся до победного очка, без «больше / меньше».

На турнире линейные арбитры впервые были полностью заменены электронной системой судейства. Технология «ястребиный глаз», которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, при попадании мяча в аут издает специальный аудиосигнал и транслирует спорные моменты на экранах. Заступы теннисистов за линию при подаче определялись судьей на вышке с помощью специальных видеокамер.