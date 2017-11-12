Разборки в восьмерке: стартует Итоговый теннисный турнир ATP в Лондоне

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Среди участников также немец Александр Зверев (3), австриец Доминик Тим (4), хорват Марин Чилич (5) болгарин Григор Димитров (6), бельгиец Давид Гоффен (7), американец Джек Сок (8).

По разным причинам не сыграют в Лондоне теннисисты, которые до недавнего времени числились среди главных фаворитов любого из турниров. Экс-первые ракетки мира серб Новак Джокович и британец Энди Маррей досрочно завершили сезон, швейцарец Станислас Вавринка уже длительное время не играет из-за травмы, которую усугубил на Уимблдоне.

Группа Пита Сампраса

По традиции восемь теннисистов составили две группы. Квартет, в котором выступит первая ракетка мира Надаль, получил имя Пита Сампраса. Помимо испанца, за выход в полуфинал из этой группы поспорят Тим, Димитров и Гоффен. Испанец выглядит явным фаворитом в этой четверке. Надаль имеет положительный баланс встреч со всеми из своих соперников по квартету. Учитывая уровень тенниса первой ракетки в этом сезоне, сложно представить, что король грунтовых кортов не пробьется в полуфинал.

Интрига заключается в том, кто вместе с Надалем выйдет из группы: изможденный осенним графиком Гоффен, блеснувший в начале сезона Димитров или предпочитающий грунтовое покрытие харду Тим.

Группа Бориса Беккера

Квартет, в котором выступит Федерер, получил имя Борис Беккера. Конкуренцию в борьбе за первое место швейцарцу попробуют составить восходящая звезда Зверев, финалист Уимблдона-2017 Чилич и совершивший настоящий прорыв на турнире серии «Мастерс» в Париже Сок. Федерер очень уверенно играет с Чиличем — так произошло, к примеру, в финале Уимблдона. Швейцарец имеет огромное преимущество в опыте над Зверевым, который признавался, что с детства равняется на Федерера.

В отличие от квартета Пита Сампраса, в группе Бориса Беккера собраны сплошь теннисисты, которые предпочитают действовать в агрессивном атакующем ключе и делают ставку в первую очередь на подачу, а не на игру на задней линии. В полуфиналах любители тенниса станут свидетелями игры носителей противоположных стилей, что только украсит турнир.

В ожидании финала Надаль — Федерер

Лучшими теннисистами завершающегося сезона стали Надаль и Федерер. Швейцарец выиграл Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон, испанец — «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США. На протяжении карьеры Надаль считался злым гением Федерера, поскольку ни разу не дал обыграть себя на Открытом чемпионате Франции и оказывался сильнее на любимом для швейцарца Уимблдоне.

Тем не менее, в 2017 году Федерер перестроил свою игру таким образом, что теперь уже Надаль может считать Федерера неудобным соперником. Роджер выиграл все 4 очных матча у Рафаэля по ходу сезона, но испанец по личным встречам все равно продолжает уверенно лидировать — 23−15. Вероятный финал между двумя сильнейшими теннисистами года стал бы прекрасным венцом сезона.

Надаль на минувшей неделе отказался выступать в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Париже из-за травмы правого колена, которую он получил в победном матче третьего круга против уругвайца Пабло Куэваса. Тренер Надаля Карлос Мойя заявил, что выступлению Надаля в Лондоне ничто не помешает. «Рафа в порядке, c его коленом все хорошо. Он взял паузу, чтобы не рисковать. Рафа будет играть в Лондоне, потому что это единственный большой турнир, который он не выигрывал», — цитирует Мойю агентство Рейтер.

В рамках Итогового турнира пройдет соревнование и лучших пар сезона. В группу Тодда Вудбриджа/Марка Вудфорда попали: Лукаш Кубот/Марсело Мело (Польша/Бразилия, 1), Джейми Маррей/Бруно Соарес (Великобритания/Бразилия, 4), Боб Брайан/Майк Брайан (США, 5), Иван Додиг/Марсель Гранольерс (Хорватия/Испания, 7).