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11 ноября, источник: GoTennis.ru

Флавия Пеннетта: Уважаю Шарапову, но мельдоний — это допинг

Итальянская теннисистка Флавия Пеннетта в интервью изданию La Stampa прокомментировала дисквалификацию своего мужа Фабио Фоньини, а также проблемы с допингом своей соотечественницы Сары Эррани и россиянки Марии Шараповой.

«Судье, которую оскорбил Фабио, вообще не везёт со спортсменами из нашей страны. У меня был с ней конфликт в матче «Кубка Федерации», у Франечески Скьявоне — в финале «Ролан Гаррос», теперь вот Фабио вступил с ней в перепалку. Хотя, конечно, в этот раз он зашёл слишком далеко. Нельзя себе такого позволять.

Что касается Сары, то я прекрасно её знаю. Она не употребляла допинг намеренно. Конечно, объяснение попадания запрещённого препарата в организм звучит странно. Однако вещество и правда могло попасть в еду, если хранилось на кухне. Могу понять недоверие многих, но короткий срок дисквалификации — это верное решение.

Если говорить о Шараповой, то для начала мне бы хотелось выразить ей уважение. Тем не менее, мельдоний — это допинг, и её дисквалификация была не столь длительной только по той причине, что Мария нужна WTA. Разумеется, факт предоставления ей wild card многих разозлил, ведь получилось так, что человек вернулся после отстранения за допинг, а соревнования приняли его с распростёртыми объятиями, — заявила Пеннетта.

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