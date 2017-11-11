Флавия Пеннетта: Уважаю Шарапову, но мельдоний — это допинг

«Судье, которую оскорбил Фабио, вообще не везёт со спортсменами из нашей страны. У меня был с ней конфликт в матче «Кубка Федерации», у Франечески Скьявоне — в финале «Ролан Гаррос», теперь вот Фабио вступил с ней в перепалку. Хотя, конечно, в этот раз он зашёл слишком далеко. Нельзя себе такого позволять.

Что касается Сары, то я прекрасно её знаю. Она не употребляла допинг намеренно. Конечно, объяснение попадания запрещённого препарата в организм звучит странно. Однако вещество и правда могло попасть в еду, если хранилось на кухне. Могу понять недоверие многих, но короткий срок дисквалификации — это верное решение.