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22:56 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер: Сейчас я сосредоточен только на том, чтобы успешно завершить сезон

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал то обстоятельство, что в группе на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне ему будут противостоять представители молодого поколения — Александр Зверев и Джек Сок.

«Соперничать с игроками, которые намного младше тебя, интересно, однако я бы не сказал, что это создаёт мне какие-то дополнительные проблемы. Для меня противостоять молодёжи не в новинку. Конечно, я уже давно не могу проводить по 25 турниров в году. Точнее мог бы, но с непредсказуемым результатом», — цитирует Роджера пресс-служба АТР.

«Мы не планируем ничего особенного на период межсезонья. Просто стараемся составить расписание — с кем и когда будем тренироваться в декабре. Уже есть определённость, когда начнётся подготовка и где она будет вестись.

Кроме того, мы обсудим с Иваном Лендлом и Северином Люти те аспекты, которым нужно будет уделить особое внимание. Впрочем, на данный момент все сосредоточены исключительно на том, чтобы успешно завершить сезон, — добавил Федерер.

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