Роджер Федерер: Сейчас я сосредоточен только на том, чтобы успешно завершить сезон

«Соперничать с игроками, которые намного младше тебя, интересно, однако я бы не сказал, что это создаёт мне какие-то дополнительные проблемы. Для меня противостоять молодёжи не в новинку. Конечно, я уже давно не могу проводить по 25 турниров в году. Точнее мог бы, но с непредсказуемым результатом», — цитирует Роджера пресс-служба АТР.

«Мы не планируем ничего особенного на период межсезонья. Просто стараемся составить расписание — с кем и когда будем тренироваться в декабре. Уже есть определённость, когда начнётся подготовка и где она будет вестись.