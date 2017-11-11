Рафаэль Надаль: Готов встречаться с Федерером снова и снова

«Прекрасно помню о том факте, что мне ещё ни разу не доводилось здесь побеждать. С другой стороны, во всех сезонах, когда я квалифицировался на этот турнир, он проводился на одном и том же покрытии.

Всегда выкладываюсь по максимуму и на предстоящем турнире сделаю это снова. Я бы не приехал, если бы не был уверен в своих силах. Я усердно работаю каждый день, чтобы быть готовым к своему стартовому матчу.

На данный момент я могу сказать, что хочу и буду играть. Однако мне сложно предсказать, что произойдёт в ближайшие пару дней. Пока что я прикладываю все силы, чтобы выступить в Лондоне, — цитирует Рафаэля sport360.



Кроме того, испанец прокомментировал то, что в этом году он проиграл Роджеру Федереру четыре поединка из четырёх.

«Стоит отметить, что мы противостояли друг другу только на тех покрытиях, которые больше подходят Роджеру. Я абсолютно спокойно к этому отношусь и на любых соревнованиях стараюсь пройти как можно дальше, после чего готов встречаться с Федерером снова и снова. Знаю, что если нам предстоит сразиться в Лондоне, то у меня появятся шансы.