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22:59 (мск), источник: GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Готов встречаться с Федерером снова и снова

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих ожиданиях от выступления на Итоговом чемпионате АТР, который стартует завтра в Лондоне.

«Прекрасно помню о том факте, что мне ещё ни разу не доводилось здесь побеждать. С другой стороны, во всех сезонах, когда я квалифицировался на этот турнир, он проводился на одном и том же покрытии.

Всегда выкладываюсь по максимуму и на предстоящем турнире сделаю это снова. Я бы не приехал, если бы не был уверен в своих силах. Я усердно работаю каждый день, чтобы быть готовым к своему стартовому матчу.

На данный момент я могу сказать, что хочу и буду играть. Однако мне сложно предсказать, что произойдёт в ближайшие пару дней. Пока что я прикладываю все силы, чтобы выступить в Лондоне, — цитирует Рафаэля sport360.

Кроме того, испанец прокомментировал то, что в этом году он проиграл Роджеру Федереру четыре поединка из четырёх.

«Стоит отметить, что мы противостояли друг другу только на тех покрытиях, которые больше подходят Роджеру. Я абсолютно спокойно к этому отношусь и на любых соревнованиях стараюсь пройти как можно дальше, после чего готов встречаться с Федерером снова и снова. Знаю, что если нам предстоит сразиться в Лондоне, то у меня появятся шансы.

Для того, чтобы получить заряд уверенности, мне не нужно победить Роджера. В этом сезоне я завоевал достаточно титулов, чтобы и так быть уверенным в себе. Если мы встретимся в Лондоне — отлично, это будет ещё один шанс одолеть его, но ничего больше, — добавил Надаль.

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