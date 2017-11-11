Медведев стал третьим на молодежном Итоговом турнире ATP

Чорич занял первое место в группе B турнира, одержав в трех матчах три победы. В полуфинале хорват проиграл еще одному россиянину Андрею Рублеву, который в финале сыграет с Чоном Хёном из Южной Кореи. Вместо встречи с Чоричем Медведев проведет выставочный матч против представителя Канады Дениса Шаповалова.