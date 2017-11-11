Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Медведев стал третьим на молодежном Итоговом турнире ATP
ТАСС, 11 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев занял третье место на молодежном Итоговом турнире Ассоциации
ТАСС, 11 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев занял третье место на молодежном Итоговом турнире Ассоциации
Чорич занял первое место в группе B турнира, одержав в трех матчах три победы. В полуфинале хорват проиграл еще одному россиянину Андрею Рублеву, который в финале сыграет с Чоном Хёном из Южной Кореи. Вместо встречи с Чоричем Медведев проведет выставочный матч против представителя Канады Дениса Шаповалова.
Турнир завершится в субботу. Финал соревнований начнется в 23:00 мск.