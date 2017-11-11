Соболенко: Поединок со Стивенс стал настоящей борьбой с самой собой

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото)
Очевидец рассказал об обрушении склона около резиденции Путина
Ксения Собчак удивила поклонников новой прической
Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Рейнджерс1
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава Сенаторз0
Колорадо Эвеланш1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Македония1
Норвегия0
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Коста-Рика
Футбол. Сборные
19:30
Катар0
Чехия1
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия3
Швеция1
Хоккей. НХЛ
12.11
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
12.11
Монреаль Канадиенс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
12.11
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.11
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
12.11
Филадельфия Флайерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
12.11
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Сборные
17:00
Намибия3
Зимбабве1
Хоккей. НХЛ
12.11
Сент-Луис Блюз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
12.11
Нэшвилл Предаторз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Сборные
16:00
Россия0
Аргентина1
Хоккей. Европа
14:30
Швейцария2
Россия6
Хоккей. НХЛ
12.11
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
12.11
Аризона Койотс
Виннипег Джетс
Футбол. Первый дивизион
12.11
Луч-Энергия
Шинник
Все события
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Макгрегор может быть наказан за нападение на судью (видео)
Черчесов прокомментировал поражение сборной России
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
8Сборная России одержала первую победу на Кубке Карьяла
21:50 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко: Поединок со Стивенс стал настоящей борьбой с самой собой

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч со Слоан Стивенс получился борьбой с самой собой, рассказала журналистам после победы Арина Соболенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Было непросто играть, когда американки уже вели в счете, на меня легла большая ответственность за результат. Да, все говорят, что выход финал Кубка Федерации — это хороший результат для сборной Беларуси, но мы не хотим на этом останавливаться. Я смогла справиться с эмоциями и надеюсь, что завтра у нас получится сыграть еще лучше», — отметила Арина Соболенко.

Капитан команды Беларуси Эдуард Дубров рассказал, что в ходе второго одиночного поединка пришлось вносить коррективы в игру Арины Соболенко. «Второй сет напомнил ее игру с Марией Шараповой в финале недавнего турнира в Тяньцзине. Стивенс отдала инициативу, а Арина сделала столько ошибок, что это вылилось в проигранный сет, поэтому мы перестроились, стали играть по-другому. И нам удалось добиться положительного результата», — подчеркнул Эдуард Дубров.

Капитан белорусской команды рассказал, что доволен итоговым результатом дня: «Хочу, чтобы завтра после двух одиночных встреч была как минимум ничья, чтобы все решалось в парной игре. Тогда это будет полноценный матч, опыт которого очень пригодится нам в будущем, в том числе в матче с Германией в следующем году», — добавил он.

Эдуард Дубров также сказал, что завтра в игре со Стивенс Александра Саснович попробует использовать слабые стороны в действиях американки, чтобы Саша смогла сыграть достойно и победить.

В первом сегодняшнем одиночном матче Александра Саснович уступила Коко Вандевеге в двух партиях с одинаковым счетом 4:6, во второй встрече Арина Соболенко в тяжелой борьбе одолела Слоан Стивенс — 6:3, 3:6, 6:4.

В воскресенье, 12 ноября на корте «Чижовка-Арены» игры начнутся в 14.00. Сначала сыграют первые номера команд Арина Соболенко и Коко Вандевеге, затем будут соперничать вторые ракетки Александра Саснович и Слоан Ственс, а завершится финал Кубка Федерации-2017 парной встречей между белорусским дуэтом Вера Лапко / Лидия Морозова и американским тандемом Шелби Роджерс / Элисон Риске.

При аншлаге на трибунах «Чижовка-Арены» открылся финальный матч Кубка Федерации Беларусь — СШАВ первом одиночном поединке сегодняшнего игрового дня на корт вышли второй номер белорусской команды Александра Саснович и первая ракетка американской дружины Коко Вандевеге.

 Модель из Беларуси принимает участие в конкурсе Miss Plus Size
Клип Ани Лорак снимут на Беларусьфильме
Россия проиграла Аргентине в товарищеском матче
Хоккеисты сборной России разгромили швейцарцев в матче Евротура
Макгрегор может быть наказан за нападение на судью (видео)
Черчесов прокомментировал поражение сборной России
«30 млн рублей за сезон?»: сколько Вадим Шипачев получит в СКА
Стал известен следующий соперник Федора Емельяненко
Губерниев: Свинство «по-русски» при выходе с трибун продолжается
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь