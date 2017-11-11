Соболенко: Поединок со Стивенс стал настоящей борьбой с самой собой
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч со Слоан Стивенс получился борьбой с самой собой, рассказала журналистам после победы Арина Соболенко, передает корреспондент БЕЛТА.
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч со Слоан Стивенс получился борьбой с самой собой, рассказала журналистам после победы Арина Соболенко, передает корреспондент БЕЛТА.
«Было непросто играть, когда американки уже вели в счете, на меня легла большая ответственность за результат. Да, все говорят, что выход финал Кубка Федерации — это хороший результат для сборной Беларуси, но мы не хотим на этом останавливаться. Я смогла справиться с эмоциями и надеюсь, что завтра у нас получится сыграть еще лучше», — отметила Арина Соболенко.
Капитан команды Беларуси Эдуард Дубров рассказал, что в ходе второго одиночного поединка пришлось вносить коррективы в игру Арины Соболенко. «Второй сет напомнил ее игру с Марией Шараповой в финале недавнего турнира в Тяньцзине. Стивенс отдала инициативу, а Арина сделала столько ошибок, что это вылилось в проигранный сет, поэтому мы перестроились, стали играть
Капитан белорусской команды рассказал, что доволен итоговым результатом дня: «Хочу, чтобы завтра после двух одиночных встреч была как минимум ничья, чтобы все решалось в парной игре. Тогда это будет полноценный матч, опыт которого очень пригодится нам в будущем, в том числе в матче с Германией в следующем году», — добавил он.
Эдуард Дубров также сказал, что завтра в игре со Стивенс Александра Саснович попробует использовать слабые стороны в действиях американки, чтобы Саша смогла сыграть достойно и победить.
В первом сегодняшнем одиночном матче Александра Саснович уступила Коко Вандевеге в двух партиях с одинаковым счетом 4:6, во второй встрече Арина Соболенко в тяжелой борьбе одолела Слоан Стивенс — 6:3, 3:6, 6:4.
В воскресенье, 12 ноября на корте «Чижовка-Арены» игры начнутся в 14.00. Сначала сыграют первые номера команд Арина Соболенко и Коко Вандевеге, затем будут соперничать вторые ракетки Александра Саснович и Слоан Ственс, а завершится финал Кубка Федерации-2017 парной встречей между белорусским дуэтом Вера Лапко / Лидия Морозова и американским тандемом Шелби Роджерс / Элисон Риске.
При аншлаге на трибунах «Чижовка-Арены» открылся финальный матч Кубка Федерации Беларусь — СШАВ первом одиночном поединке сегодняшнего игрового дня на корт вышли второй номер белорусской команды Александра Саснович и первая ракетка американской дружины Коко Вандевеге.