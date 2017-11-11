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19:17 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко победила Слоан Стивенс и сравняла счет в финале FedCup-2017

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс во втором одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, который проходит на корте «Чижовка-Арены». После первого дня счет в финальной игре Беларусь — США равный — 1:1, передает корреспондент БЕЛТА.

Первая ракетка белорусской сборной очень активно начала поединок против победительницы открытого чемпионата США — в течение 10 минут Соболенко взяла три гейма подряд. После этого Стивенс стала играть более собранно и сократила разрыв до минимума — 3:4. Арина не смутилась и сумела выиграть два гейма кряду — 6:3.

Во второй партии соперницы поочередно брали очки на своих подачах, однако чуть удачливее была американка, которая взяла реванш с тем же счетом 6:3.

В решающем сете шла борьба нервов, теннисистки устали и допускали много ошибок, проигрывая баллы на своих подачах. В итоге напряженнейшего сражения успеха добилась Арина Соболенко — 6:4. Встреча продолжалась ровно два часа.

Сразу после тяжелой победы Арина, едва сдерживая слезы, сказала, что ее захлестывают эмоции. «Игра складывалась очень тяжело, пришлось даже больше бороться с собой, чем с соперницей, — поделилась теннисистка. — Это из-за огромного волнения, но главное, что победа добыта и счет стал равным. Теперь нужно успокоиться и постараться завтра сделать правильные выводы и сыграть в свою силу».

В первом одиночном поединке американка Коко Вандевеге переиграла белорусскую теннисистку Александру Саснович в двух сетах с одинаковым счетом 6:4.

Александра Саснович проиграла Коко Вандевеге в первой игре финала Fed Cup 2017 В начале первого сета стартовой игры финала Александра Саснович, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, немного волновалась, но потом практически ни в чем не уступала десятой ракетке планеты.

После первого дня финального матча Кубка Федерации счет равный — 1:1, и все решится в воскресенье, 12 ноября.

Завтра сначала пройдут два одиночных поединка: Арина Соболенко — Коко Вандевеге, Александра Саснович — Слоан Стивенс. Завершит финальную игру парная встреча с участием белорусского дуэта Вера Лапко / Лилия Морозова и американского тандема Шелби Роджерс / Элисон Риске. Правда, не исключено, что заключительным игровым днем капитаны команд Эдуард Дубров и Кэти Риналди произведут замены.

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