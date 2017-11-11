Саснович: Вандевеге показала очень хороший теннис и победила заслуженно

«Соперница сыграла в очень хороший теннис, но и я играла хорошо. Она была лучше в моменты, когда счет был равным — 30:30 или 40:40. Но их было не так много, потому что она здорово подавала, очень близко к линиям, сложно было принимать», — отметила Александра Саснович.

Белорусская теннисистка рассказала, что стратегией на игру было завязать длинный розыгрыш, сыграть в пять-шесть ударов, стараться держать свою подачу, сбивать соперницу на первой подаче. «Но сегодня выполнить задуманное не удалось. Не ожидала, что так будет», — добавила она.

По словам Александры Саснович, у нее были шансы, когда при счете 4:4 во второй партии соперница заметно занервничала. «Возможно, нужно было держать большую паузу, восстановиться, но не вышло. Я почувствовала, что играла с топовым игроком, входящим в первую десятку мирового рейтинга. Это одна из самых сильных соперниц, с кем я играла за свою карьеру», — сказала белоруска.

Александра Саснович проиграла Коко Вандевеге в первой игре финала Fed Cup 2017 В начале первого сета стартовой игры финала Александра Саснович, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, немного волновалась, но потом практически ни в чем не уступала десятой ракетке планеты.