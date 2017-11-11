Саснович проиграла Вандевеге в первой игре финала Fed Cup 2017

Источник: РИА "Новости"

В начале первого сета стартовой игры финала Александра Саснович, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, немного волновалась, но потом практически ни в чем не уступала десятой ракетке планеты. Однако Вандевеге, в основном за счет мощной первой подачи (она совершила пять эйсов против одного у Саши) и небольших ошибок соперницы, добилась успеха — 6:4.

На старте второй партии Саснович не сдавалась, и ей, наконец, удалось взять чужую подачу, но американка тут же сделала обратный брейк, выиграла свою подачу и вышла вперед — 3:1. Это не смутило белоруску, и она продолжала цепляться за каждый мяч, сумела выровнять положение, сделав очередной брейк — 4:4. Затем американская теннисистка вновь захватила инициативу и победила с результатом 6:4. Напряженный поединок продолжался 1 ч. 31 мин. Коко Вандевеге восемь раз подавала «на вылет», у Александры Саснович всего два эйса, обе соперницы допустили по две двойные ошибки.