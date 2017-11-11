Саснович проиграла Вандевеге в первой игре финала Fed Cup 2017

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Доллар потерял главную опору
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Гуру из Индии рассказал работникам Сбербанка об отсутствии завтра
Очевидец рассказал об обрушении склона около резиденции Путина
Семья Задорнова объяснила, почему его похоронят в Латвии
Текущие события
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия
Швеция
Футбол. Сборные
17:00
Намибия0
Зимбабве0
Футбол. Сборные
19:30
Катар
Чехия
Футбол. Сборные
20:30
Македония
Норвегия
Футбол. Сборные
16:00
Россия0
Аргентина1
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. Европа
14:30
Швейцария2
Россия6
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Коста-Рика
Хоккей. НХЛ
12.11
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
12.11
Монреаль Канадиенс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
12.11
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
12.11
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
12.11
Филадельфия Флайерз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
12.11
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
12.11
Сент-Луис Блюз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
12.11
Нэшвилл Предаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
12.11
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
12.11
Аризона Койотс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс5
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз5
Нью-Йорк Айлендерс0
Все события
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке Карьяла
Шайба и передача Дадонова помогли «Флориде» победить «Баффало»
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
14Сборная России: они сыграют против Месси
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
17:44 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович проиграла Вандевеге в первой игре финала Fed Cup 2017

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович со счетом 4:6, 4:6 проиграла американке Коко Вандевеге в первом одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, который проходит на корте «Чижовка-Арены», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В начале первого сета стартовой игры финала Александра Саснович, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, немного волновалась, но потом практически ни в чем не уступала десятой ракетке планеты. Однако Вандевеге, в основном за счет мощной первой подачи (она совершила пять эйсов против одного у Саши) и небольших ошибок соперницы, добилась успеха — 6:4.

На старте второй партии Саснович не сдавалась, и ей, наконец, удалось взять чужую подачу, но американка тут же сделала обратный брейк, выиграла свою подачу и вышла вперед — 3:1. Это не смутило белоруску, и она продолжала цепляться за каждый мяч, сумела выровнять положение, сделав очередной брейк — 4:4. Затем американская теннисистка вновь захватила инициативу и победила с результатом 6:4. Напряженный поединок продолжался 1 ч. 31 мин. Коко Вандевеге восемь раз подавала «на вылет», у Александры Саснович всего два эйса, обе соперницы допустили по две двойные ошибки.

Таким образом, сейчас сборная США ведет в матче со счетом 1:0. Во втором сегодняшнем поединке первая ракетка белорусок Арина Соболенко (78-й номер рейтинга WTA) сыграет со вторым номером американской команды Слоан Стивенс (13), которая в этом сезоне выиграла турнир серии «Большого шлема» — US Open. Еще два одиночных поединка состоятся в воскресенье, 12 ноября: Арина Соболенко — Коко Вандевеге, Александра Саснович — Слоан Стивенс. Завершится финал Кубка Федерации — 2017 парной встречей, на которую у белорусок заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова, а у американок Шелби Роджерс и Элисон Риске. Однако после сегодняшнего соревновательного дня капитаны команд Эдуард Дубров и Кэти Риналди могут произвести замены.

 Модель из Беларуси принимает участие в конкурсе Miss Plus Size
Клип Ани Лорак снимут на Беларусьфильме
Хоккеисты сборной России одержали первую победу на Кубке Карьяла
Шайба и передача Дадонова помогли «Флориде» победить «Баффало»
Российский конькобежец одержал победу на этапе Кубка мира
Шипачев — в СКА. Проигравших нет
Воронов победил на этапе Гран-при по фигурному катанию в Осаке
Олег Знарок назвал непонятным «судейство» на Кубке Карьяла
Волейболисты «Зенита» продлили победную серию в ЧР до 62 игр
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Мама и дочка родили детей с разницей в полтора дня (фото) У 35-летней жительницы шотландского городка Киркалди Лоры Скримшоу и ее 17-летней дочери Шармэйн роды начались одновременно, утром 21 октября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь