Медведев не сумел выйти в финал молодежного Итогового турнира ATP
ТАСС, 11 ноября. Россиянин Даниил Медведев проиграл Чону Хёну из Южной Кореи в полуфинале Итогового турнира Ассоциации
ТАСС, 11 ноября. Россиянин Даниил Медведев проиграл Чону Хёну из Южной Кореи в полуфинале Итогового турнира Ассоциации
Медведев, «посеянный» на турнире под седьмым номером, проиграл Чону Хёну (6) в пяти сетах со счетом 1:4, 1:4, 4:3 (7:4), 4:1, 0:4. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
В финале Чон Хён сыграет с другим российским теннисистом Андреем Рублевым (1). Матч пройдет в субботу.
Турнир проводится в этом году впервые и по экспериментальным правилам. Участие в нем принимают семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Чтобы одержать победу, нужно выиграть в трех сетах, при этом каждый сет идет до четырех геймов, в случае равенства (3:3) играется
На турнире линейные арбитры впервые полностью заменены электронной системой судейства. Технология «ястребиный глаз», которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, при попадании мяча в аут издает специальный аудиосигнал и транслирует спорные моменты на экранах. Заступы теннисистов за линию при подаче определяются судьей на вышке с помощью специальных видеокамер.