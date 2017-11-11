Медведев не сумел выйти в финал молодежного Итогового турнира ATP

Турнир проводится в этом году впервые и по экспериментальным правилам. Участие в нем принимают семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Чтобы одержать победу, нужно выиграть в трех сетах, при этом каждый сет идет до четырех геймов, в случае равенства (3:3) играется тай-брейк, при «ровно» счет ведется до победного очка, без «больше / меньше».