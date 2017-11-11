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01:19 (мск), источник: ТАСС

Медведев не сумел выйти в финал молодежного Итогового турнира ATP

ТАСС, 11 ноября. Россиянин Даниил Медведев проиграл Чону Хёну из Южной Кореи в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) для игроков не старше 21 года. Соревнования с призовым фондом $1,275 млн проходят в Милане.

Медведев, «посеянный» на турнире под седьмым номером, проиграл Чону Хёну (6) в пяти сетах со счетом 1:4, 1:4, 4:3 (7:4), 4:1, 0:4. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

В финале Чон Хён сыграет с другим российским теннисистом Андреем Рублевым (1). Матч пройдет в субботу.

Турнир проводится в этом году впервые и по экспериментальным правилам. Участие в нем принимают семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Чтобы одержать победу, нужно выиграть в трех сетах, при этом каждый сет идет до четырех геймов, в случае равенства (3:3) играется тай-брейк, при «ровно» счет ведется до победного очка, без «больше / меньше».

На турнире линейные арбитры впервые полностью заменены электронной системой судейства. Технология «ястребиный глаз», которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, при попадании мяча в аут издает специальный аудиосигнал и транслирует спорные моменты на экранах. Заступы теннисистов за линию при подаче определяются судьей на вышке с помощью специальных видеокамер.

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