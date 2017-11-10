Рублев вышел в финал молодежного Итогового турнира ATP
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев победил хорвата Борну Чорича в полуфинале Итогового турнира Ассоциации
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев победил хорвата Борну Чорича в полуфинале Итогового турнира Ассоциации
Рублев, посеянный на турнире под первым номером, победил Чорича (4) в трех сетах со счетом 4:1, 4:3 (8:6), 4:1.
В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев (7) и южнокорейский теннисист Чон Хён. Финал турнира пройдет 11 ноября.
Турнир проводится в этом году впервые и по экспериментальным правилам. Участие в нем принимают семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Чтобы одержать победу, нужно выиграть в трех сетах, при этом каждый сет идет до четырех геймов, в случае равенства (3:3) играется
На турнире линейные арбитры впервые полностью заменены электронной системой судейства. Технология «ястребиный глаз», которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, при попадании мяча в аут издает специальный аудиосигнал и транслирует спорные моменты на экранах. Заступы теннисистов за линию при подаче определяются судьей на вышке с помощью специальных видеокамер.
Рублев в 2017 году выиграл первый титул в карьере, победив на соревнованиях в хорватском Умаге. Также Рублев достиг наивысшей для себя позиции в рейтинге ATP (35-е место). Российский теннисист показал лучший для себя результат на всех турнирах серии Большого шлема — на Открытом чемпионате США он дошел до ¼ финала, где проиграл первой «ракетке» мира и будущему победителю турнира — испанцу Рафаэлю Надалю.