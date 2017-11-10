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22:57 (мск), источник: ТАСС

Рублев вышел в финал молодежного Итогового турнира ATP

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев победил хорвата Борну Чорича в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) для игроков не старше 21 года. Соревнования с призовым фондом $1,275 млн проходят в Милане.

Источник: ИТАР-ТАСС

Рублев, посеянный на турнире под первым номером, победил Чорича (4) в трех сетах со счетом 4:1, 4:3 (8:6), 4:1.

В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев (7) и южнокорейский теннисист Чон Хён. Финал турнира пройдет 11 ноября.

Турнир проводится в этом году впервые и по экспериментальным правилам. Участие в нем принимают семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Чтобы одержать победу, нужно выиграть в трех сетах, при этом каждый сет идет до четырех геймов, в случае равенства (3:3) играется тай-брейк, при «ровно» счет ведется до победного очка, без «больше / меньше».

На турнире линейные арбитры впервые полностью заменены электронной системой судейства. Технология «ястребиный глаз», которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, при попадании мяча в аут издает специальный аудиосигнал и транслирует спорные моменты на экранах. Заступы теннисистов за линию при подаче определяются судьей на вышке с помощью специальных видеокамер.

Рублев в 2017 году выиграл первый титул в карьере, победив на соревнованиях в хорватском Умаге. Также Рублев достиг наивысшей для себя позиции в рейтинге ATP (35-е место). Российский теннисист показал лучший для себя результат на всех турнирах серии Большого шлема — на Открытом чемпионате США он дошел до ¼ финала, где проиграл первой «ракетке» мира и будущему победителю турнира — испанцу Рафаэлю Надалю.

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