Рублев вышел в финал молодежного Итогового турнира ATP

Источник: ИТАР-ТАСС

Рублев, посеянный на турнире под первым номером, победил Чорича (4) в трех сетах со счетом 4:1, 4:3 (8:6), 4:1.

В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев (7) и южнокорейский теннисист Чон Хён. Финал турнира пройдет 11 ноября.

Турнир проводится в этом году впервые и по экспериментальным правилам. Участие в нем принимают семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Чтобы одержать победу, нужно выиграть в трех сетах, при этом каждый сет идет до четырех геймов, в случае равенства (3:3) играется тай-брейк, при «ровно» счет ведется до победного очка, без «больше / меньше».

На турнире линейные арбитры впервые полностью заменены электронной системой судейства. Технология «ястребиный глаз», которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, при попадании мяча в аут издает специальный аудиосигнал и транслирует спорные моменты на экранах. Заступы теннисистов за линию при подаче определяются судьей на вышке с помощью специальных видеокамер.