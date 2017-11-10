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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Саснович получила награду за выступление в Кубке Федерации

Белоруска Александра Саснович получила специальную награду от Кубка Федерации — Fed Cup Heart Award.

Источник: РИА "Новости"

Она присуждается игрокам, которые «полностью отдавались игре за свою страну, бились на корте и демонстрировали полную преданность команде». Саснович получила награду за состоявшийся в апреле полуфинал с Швейцарией. Беларусь выиграла со счётом 3−2 (3−1), а Саснович победила в обоих своих матчах — с Викторией Голубич и Тимей Бачински.

«Мне очень приятно выиграть Fed Cup Heart Award. Выступать за свою страну — честь для меня. Рада, что мне удавалось играть хорошо и побеждать», — приводит слова Саснович официальный сайт Кубка Федерации.

Также Александра сообщила, что перечислит полученные вместе с этой наградой 10 тысяч долларов Наталье Жук — хорошо знакомому ей доктору, которая сейчас болеет и нуждается в помощи.

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