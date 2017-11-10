Саснович и Вандевеге откроют финальный матч Кубка Федерации

В субботу, 11 ноября, первая одиночная игра начнется на корте «Чижовка-Арены» в 14.30. Вскоре после ее завершения на площадку выйдут первый номер хозяев Арина Соболенко и американка Слоан Стивенс.

Во второй соревновательный день 12 ноября в 13.30 стартует поединок первых номеров обеих дружин Арины Соболенко и Коко Вандевеге. Вслед за ними сыграют Александра Саснович и Слоан Стивенс, а затем состоится парный матч между белорусским тандемом Вера Лапко / Лидия Морозова и американским дуэтом Шелби Роджерс / Элисон Риске.

По регламенту Кубка Федерации, перед вторым игровым днем капитаны команд Эдуард Дубров и Кэти Риналди имеют право произвести замены.

Ранее в розыгрыше Кубка Федерации, который считается неофициальным командным чемпионатом мира, теннисистки сборных Беларуси и США встречались между собой лишь однажды: в феврале 2012 года американки победили на своей арене со счетом 5:0.

Сборная Беларуси впервые пробилась в финал, а команда США 17 раз становилась победительницей Кубка Федерации. В последний раз американки выиграли трофей 17 лет назад, а дважды подряд в 2009 и 2010 годах уступали в решающих встречах итальянским теннисисткам.