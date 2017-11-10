Не прозябать же весь сезон в фарм-клубах команд НХЛ.
Денис Шаповалов стал обладателем приза АТР в категории «Прогресс года»
Канадский теннисист Денис Шаповалов получил награду АТР в номинации «Прогресс года».
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Канадский теннисист Денис Шаповалов получил награду АТР в номинации «Прогресс года».
Обладателем «Награды Артура Эша», вручаемой за активное участие в благотворительной деятельности, стал румын Хория Текэу.
«Лучшим тренером года» стал наставник южноафриканца Кевина Адерсона Невилл Годвин.
«Награда Стэфана Эдберга», вручаемая за спортивное поведение и честную игру, в двенадцатый раз за карьеру досталась швейцарцу Роджеру Федереру. Также представитель Швейцарии был признан «Лучшим теннисистом года по версии болельщиков», а аналогичную награду в парном теннисе получили американцы Боб и Майк Брайаны.
Лучшими турнирами года были признаны соревнования в