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00:07 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Рублев вышел в полуфинал молодежного Итогового турнира ATP

ТАСС, 9 ноября. Россиянин Андрей Рублев победил канадца Дениса Шаповалова в третьем матче группы A на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) для игроков не старше 21 года. Турнир проходит в Милане.

Встреча, которая продлилась 2 часа 5 минут, завершилась со счетом 4:1, 3:4 (8:10), 4:3 (7:2), 0:4, 4:3 (7:3) в пользу российского теннисиста. Рублев, посеянный на турнире под первым номером, набрал два очка и вышел в полуфинал турнира. Ранее участие в ½ финала гарантировал еще один участник группы A — представитель Южной Кореи Чон Хён (3 очка). Соперники Рублева и Хёна по полуфинальным поединкам станут известны позднее.

Турнир проводится в этом году впервые и по экспериментальным правилам. Участие в нем принимают семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Чтобы одержать победу, нужно выиграть в трех сетах, при этом каждый сет идет до четырех геймов, в случае равенства (3:3) играется тай-брейк, при «ровно» счет ведется до победного очка, без «больше / меньше».

На турнире линейные арбитры впервые полностью заменены электронной системой судейства. Технология «ястребиный глаз», которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, при попадании мяча в аут издает специальный аудиосигнал и транслирует спорные моменты на экранах. Заступы теннисистов за линию при подаче определяются судьей на вышке с помощью специальных видеокамер.

Турнир с призовым фондом $1,275 млн завершится 11 ноября.

Рублев в 2017 году выиграл первый титул в карьере, победив на соревнованиях в хорватском Умаге. Также Рублев достиг наивысшей для себя позиции в рейтинге ATP (35-е место). Российский теннисист показал лучший для себя результат на всех турнирах серии Большого шлема — на Открытом чемпионате США он дошел до ¼ финала, где проиграл первой «ракетке» мира и будущему победителю турнира — испанцу Рафаэлю Надалю.

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