Главный трофей Кубка Федерации по теннису выставят 10 ноября у городской ратуши

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Увидеть ценный приз можно будет с 8.30 до 11.30. В этот день состоится торжественная церемония жеребьевки финала Кубка Федерации (сборных Беларуси и США, которым в финале предстоит оспорить звание победителя).

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Как сообщалось, 11 и 12 ноября в спортивном комплексе «Чижовка-Арена» произойдет грандиозное спортивное событие — финал Мировой группы Кубка Федерации Беларусь — США. Это крупнейшее командное соревнование по теннису среди женщин, белорусские теннисистки впервые в истории будут бороться за чемпионское звание.

Финальный матч вызывает огромный интерес во всем мире, трансляции из Минска увидят телезрители 157 стран. До этого теннисные сборные Беларуси и США в Кубке Федерации встречались между собой лишь однажды: в феврале 2012 года американки победили на своей арене со счетом 5:0. Сборная Беларуси впервые пробилась в финал, а команда США 17 раз становилась победительницей Кубка Федерации.