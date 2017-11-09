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14:55 (мск), источник: БЕЛТА

Телезрители 157 стран увидят финал Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и США

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный матч Кубка Федерации между теннисистками сборных Беларуси и США вызывает огромный интерес во всем мире. Трансляции из Минска увидят телезрители 157 стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Непосредственно на корте столичной «Чижовка-Арены» освещать финал неофициального командного чемпионата мира среди женских сборных будут более 120 журналистов, представляющих более 50 СМИ различных стран планеты.

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В субботу, 11 ноября, состоятся два одиночных поединка, 12 ноября пройдут еще две одиночные игры и парный матч. В первый день соревнования начнутся в 14.00, во второй — в 13.30.

До этого теннисные сборные Беларуси и США в Кубке Федерации встречались между собой лишь однажды: в феврале 2012 года американки победили на своей арене со счетом 5:0. Сборная Беларуси впервые пробилась в финал, а команда США 17 раз становилась победительницей Кубка Федерации. В этом сезоне белорусские теннисистки поочередно победили в Минске соперниц из Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2), а американки также дома обыграли сборные Германии (4:0) и Чехии (3:2). Сейчас в командном рейтинге женских сборных Беларусь занимает вторую позицию, США находится на третьем месте, а впереди команда Чехии.

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