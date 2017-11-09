Телезрители 157 стран увидят финал Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и США

В субботу, 11 ноября, состоятся два одиночных поединка, 12 ноября пройдут еще две одиночные игры и парный матч. В первый день соревнования начнутся в 14.00, во второй — в 13.30.

До этого теннисные сборные Беларуси и США в Кубке Федерации встречались между собой лишь однажды: в феврале 2012 года американки победили на своей арене со счетом 5:0. Сборная Беларуси впервые пробилась в финал, а команда США 17 раз становилась победительницей Кубка Федерации. В этом сезоне белорусские теннисистки поочередно победили в Минске соперниц из Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2), а американки также дома обыграли сборные Германии (4:0) и Чехии (3:2). Сейчас в командном рейтинге женских сборных Беларусь занимает вторую позицию, США находится на третьем месте, а впереди команда Чехии.