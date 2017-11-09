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12:30 (мск), источник: GoTennis.ru

Большой переполох. Каким стал WTA-Тур в отсутствие Серены Уильямс

Каким стал WTA-Тур в отсутствие Серены Уильямс: забавным или скучным? Именно этим вопросом задавались любители тенниса, журналисты и болельщики на протяжении всего 2017 года. После победы на Australian Open в январе американская теннисистка снялась со всех последующих турниров из-за беременности и рождения дочери.

Источник: Reuters

Все мы надеемся вновь увидеть её на корте в 2018 году. По предварительной информации, она не сыграет на турнире в Брисбене, а вот шансы на то, что она приедет в Мельбурн, чтобы защитить титул чемпионки Australian Open, довольно высоки.

В её отсутствие в женском Туре царил настоящий хаос. К тому же стало очевидно, что без неё в нём нет настоящего лидера. Сейчас на первый план вышли те, кто раньше играл лишь второстепенные роли.

Сначала немка Анжелик Кербер, потом чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбин Мугуруса, сейчас румынка Симона Халеп. С одной стороны, это привнесло глоток свежего воздуха в женский Тур после многолетнего господства американки и принесло славу многим теннисисткам.

Помимо тех, кого мы уже упоминали, успеха смогли добиться латвийка Елена Остапенко, американка Винус Уильямс, британка Йоханна Конта, датчанка Каролин Возняцки и россиянка Елена Веснина, но никто из них не смог справиться с давлением так, как это удавалось Серене Уильямс.

Всё это время WTA-Тур находился в состоянии нестабильности, однако новый лидер так и не появился. Никто из главных действующих лиц текущего сезона не мог постоянно демонстрировать высокие результаты. Это привело к тому, что каждый новый турнир становился настоящим сюрпризом для болельщиков. Тем не менее, нельзя сказать, что всё это способствовало повышению общего уровня тенниса.

Надо отметить, что в отсутствие Серены у многих теннисисток были серьёзные шансы подняться на вершину, но они не оправдали возложенных на них ожиданий. В частности, это касается Агнешки Радваньской, Кристины Младенович и Доминики Цибулковой.

Возвращение в Тур Марии Шараповой тоже ничего не изменило. Так что отсутствие Серены дестабилизировало ситуацию в женском теннисе. Благодаря своим победам, успешной карьере и харизме ей удавалось привлекать внимание и повышать популярность женского тенниса на самом высоком уровне.

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