Большой переполох. Каким стал WTA-Тур в отсутствие Серены Уильямс
Каким стал
Каким стал
Все мы надеемся вновь увидеть её на корте в 2018 году. По предварительной информации, она не сыграет на турнире в Брисбене, а вот шансы на то, что она приедет в Мельбурн, чтобы защитить титул чемпионки Australian Open, довольно высоки.
В её отсутствие в женском Туре царил настоящий хаос. К тому же стало очевидно, что без неё в нём нет настоящего лидера. Сейчас на первый план вышли те, кто раньше играл лишь второстепенные роли.
Сначала немка Анжелик Кербер, потом чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбин Мугуруса, сейчас румынка Симона Халеп. С одной стороны, это привнесло глоток свежего воздуха в женский Тур после многолетнего господства американки и принесло славу многим теннисисткам.
Помимо тех, кого мы уже упоминали, успеха смогли добиться латвийка Елена Остапенко, американка Винус Уильямс, британка Йоханна Конта, датчанка Каролин Возняцки и россиянка Елена Веснина, но никто из них не смог справиться с давлением так, как это удавалось Серене Уильямс.
Всё это время
Надо отметить, что в отсутствие Серены у многих теннисисток были серьёзные шансы подняться на вершину, но они не оправдали возложенных на них ожиданий. В частности, это касается Агнешки Радваньской, Кристины Младенович и Доминики Цибулковой.
Возвращение в Тур Марии Шараповой тоже ничего не изменило. Так что отсутствие Серены дестабилизировало ситуацию в женском теннисе. Благодаря своим победам, успешной карьере и харизме ей удавалось привлекать внимание и повышать популярность женского тенниса на самом высоком уровне.