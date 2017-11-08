Вадим Шипачев – далеко не первый пример.
Алексей Ватутин вышел в четвертьфинал «Челленджера» во Франции
186-я ракетка мира, российский теннисист Алексей Ватутин, во втором раунде турнира в
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186-я ракетка мира, российский теннисист Алексей Ватутин, во втором раунде турнира в
За 1 час 26 минут матча Алексей сделал пять эйсов и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Янник реализовал один
За выход в полуфинал соревнований Ватутин поборется с итальянцем Лукой Ванни.