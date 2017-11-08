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22:45 (мск), источник: GoTennis.ru

Алексей Ватутин вышел в четвертьфинал «Челленджера» во Франции

186-я ракетка мира, российский теннисист Алексей Ватутин, во втором раунде турнира в Муйрон-ле-Каптифе обыграл бельгийца Янника Ройтера, занимающего 454-е место мирового рейтинга, — 7/5, 6/1.

За 1 час 26 минут матча Алексей сделал пять эйсов и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Янник реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.

За выход в полуфинал соревнований Ватутин поборется с итальянцем Лукой Ванни.

Алексей Ватутин вышел в четвертьфинал "Челленджера" во Франции
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