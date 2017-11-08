Алексей Ватутин вышел в четвертьфинал «Челленджера» во Франции

За 1 час 26 минут матча Алексей сделал пять эйсов и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Янник реализовал один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.



За выход в полуфинал соревнований Ватутин поборется с итальянцем Лукой Ванни.