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18:50 (мск), источник: GoTennis.ru

Итоговый чемпионат АТР: Надаль и Федерер по три раза проигрывали участникам своих групп

Сегодня состоялась жеребьёвка соревнований Nitto ATP Finals, которые пройдут в Лондоне с 12 по 19 ноября.

Роджер Федерер попал в группу «Бориса Беккера», где также выступят немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич и американец Джек Сок. Рафаэль Надаль сыграет в группе «Пита Сампраса», участниками которой также станут австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и бельгиец Давид Гоффин.

Отметим, что статистика личных встреч швейцарца со своими будущими оппонентами по групповому этапу — 12:3, а статистика испанца — 17:3.

Роджер дважды проигрывал Звереву и один раз — Чиличу. Тогда как Надаль дважды уступал Тиму и один раз — Димитрову.

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