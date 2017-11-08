Итоговый чемпионат АТР: Надаль и Федерер по три раза проигрывали участникам своих групп

Роджер Федерер попал в группу «Бориса Беккера», где также выступят немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич и американец Джек Сок. Рафаэль Надаль сыграет в группе «Пита Сампраса», участниками которой также станут австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и бельгиец Давид Гоффин.



Отметим, что статистика личных встреч швейцарца со своими будущими оппонентами по групповому этапу — 12:3, а статистика испанца — 17:3.



Роджер дважды проигрывал Звереву и один раз — Чиличу. Тогда как Надаль дважды уступал Тиму и один раз — Димитрову.