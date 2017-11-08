«Ожидаем, что президент снова зайдет в раздевалку». Сборные Беларуси и США дали пресс-конференции накануне финала Кубка федерации

Как настроение в команде?

Эдуард Дубров: Боевое, хорошее. Все готовятся. Чувствуется, что никто просто так отсюда, из Беларуси, не уедет.

В футболе есть такое понятие как «выход на пик формы». Применимо ли оно к теннису?

Э. Д.: Мы уже тренируемся не одну неделю, так что было время, чтобы оптимально подойти именно к предстоящему матчу. Да, у нас тоже существует такое понятие. Постараемся, чтобы в субботу-воскресенье девочки были максимально готовы.

Кого из американских теннисисток вы считаете наиболее опасной: возможно, это Коко Вандевеге?

Э. Д.: Вы сами ответили на свой вопрос. Могу лишь добавить, что слабые игроки не приезжают на финал Кубка федерации.

Александра, три года назад ты встречалась со Слоан Стивенс. Какие изменения произошли в ее игре с тех пор?

Александра Саснович: Конечно, очень многое изменилось. У нее была травма, после которой она вернулась и сумела выиграть «US Open».

Насколько вы расстроены отсутствием Виктории Азаренко?

Э. Д.: Она уже пояснила причины, по которым не сможет принять участия в этом матче. Но Вика душой здесь, вместе с командой и всем сердцем болеет за девочек. В ближайшем будущем она надеется помочь сборной Беларуси.

Ваша команда является фаворитом противостояния?

Э. Д.: А вы как считаете? Если считаете нас фаворитом, что ж, будем фаворитами. На самом деле мы об этом не думаем. Просто выходим и играем. Так что трудно сказать, чьи шансы выше.

Источник: Прессбол

Эдуард Владимирович, корт чем-то отличается от того, на котором вы играли против швейцарок?

Э. Д.: Отличается. Цветом самого покрытия. Оно было голубое, а теперь стало фиолетовым. В остальном — те же ощущения, оптимальный корт.

Традицией на подобных матчах стало присутствие президента страны. Ожидаете ли его увидеть на финале?

Э. Д.: Мы уже привыкли к тому, что глава государства посещает теннисные матчи. Без него, неверное, игры уже будут не те. Он любит прийти в раздевалку и подбодрить девчонок. Думаю, президент зайдет и на этот раз. Ему тоже приятно пообщаться с красивыми девочками. К тому же их самих это ни к чему не обязывает.

После матча со швейцарками вы отметили, что неплохо бы найти на трибунах заводилу да и вообще поработать над культурой боления. Чего ожидаете в эти выходные?

Э. Д.: Это работа федерации. Но, вы знаете, все билеты распроданы, в чем ее заслуга. Причем люди еще хотят билетов. Фан-клубы? У нас не футбол и хоккей, где матчи играются календарно. У нас такие большие поединки не носят регулярного характера. Однако поддержка, безусловно, нужна. Девчонки тогда заводятся и играют лучше.

Расскажите подробнее о подготовке к матчу.

Э. Д.: Мы изучали стиль американских теннисисток. Все эти данные обработаны, их передаем нашим игрокам. Такова работа: человек должен выходить на корт и знать соперника. Здесь нет ничего закрытого и каких-то тайных нюансов.

Всем известно, что Александр Шакутин верил в возможность победы в Кубке федерации. Вообще, почему так оказалось, что белорусская команда оказалась там, где есть сейчас?

А. С.: На данный момент Арина недавно сыграла в финале престижного турнира против Марии Шараповой и достигла рекордной строчки в рейтинге ВТА. Вера также поднялась на 130-ю позицию, Лида — весьма сильный парник. У нас хорошая команда, боевой дух.

Источник: Прессбол

Лидия, насколько волнительно накануне финала?

Лидия Морозова: Большое спасибо капитану, что вновь предоставил возможность выступить за страну. Да, у меня действительно был серьезный перерыв. Но на сегодняшний момент я готова выложиться на все сто процентов и дать команде все, что могу. Наслаждаюсь атмосферой, общением с девочками и работой с Эдуардом Владимировичем.

Вера, вы ни разу не играли вместе с Лидией в паре…

Вера Лапко: Многому у нее учусь, ведь она больше времени уделяет парной игре, тогда как я чаще концентрируюсь на одиночке. Не думаю, что возникнут проблемы с сыгранностью. С Лидой мы знакомы с самого детства, одно время я тренировалась с ее братом. В общем, мне абсолютно комфортно, в том числе и ментально. Если предстоит возможность выйти на корт, будем готовы.

Как идет подготовка к поединкам?

Кэти Риналди: У нас наилучшие ожидания. Хорошие впечатления от пребывания здесь, в Минске. Нравятся все предоставленные условия, в том числе и корт.

Вы не смогли закончить последний матч. Китайские болельщики вас освистали. Как отнеслись к этой реакции и как сейчас дела со здоровьем?

Слоан Стивенс: Я счастлива, что располагаюсь тут, вместе с командой. Нахожусь в нормальной форме и с огромным нетерпением ожидаю выходных.

Как проходит адаптация к корту и акклиматизация, учитывая разницу в часовых поясах?

К. Р.: Мы провели здесь уже пару дней. Все больше и больше привыкаем. Площадка вполне устраивает, получаем удовольствие от тренировок и ждем предстоящих игр.

Источник: Прессбол

Вопрос капитану. Ваш белорусский коллега по-доброму позавидовал вашей участи. Вы можете себе позволить выбирать игроков из большого количества сильных теннисисток, у вас даже весь второй состав входит в топ-60 рейтинга ВТА. Однако вы включаете в выездной состав спортсменку, которая после «US Open» потерпела поражения во всех матчах, и не включаете в него недавнюю финалистку итогового чемпионата ВТА. Какими принципами вы руководствовались при определении состава на финал, почему мы не увидим в Минске таких игроков как Уильямс, Киз, Макхейл?

Суть перевода вопроса на английский язык отличалась предельной краткостью:

Почему вы привезли в Минск не очень сильный состав в то время, как в вашем распоряжении множество высококлассных исполнителей?

Услышанное было встречено взрывом гомерического хохота четырех игроков и капитана Кэйт Риналди. Особенно недоумевали Слоун Стивенс — «эй, я же, как-никак, чемпионка US Open», и Коко Вандевеге — «эй, я все-таки 10-я ракетка мира».



Сама капитан, которая в этот момент стала похожа на воспитательницу в детском саду, провела теннисный «ликбез» для корреспондента «ПБ», который уже понял, что остался непонятым:

Поверьте, перед вами сидят очень сильные теннисистки, мы привезли оптимальный состав. Мы надеемся показать в Минске качественный теннис.

Насколько сильно изменилось в мире и, в частности, в США отношение к Кубку федерации с тех пор, когда играли вы?

К. Р.: Для меня это очень важное событие. Надо отметить, что, как и любой другой теннисный турнир, Кубок федерации — соревнование индивидуальное. В то же время мы должны оставаться единой командой. Причем быть ею не только на корте, но и за его пределами. Стараюсь работать над сплоченностью коллектива, и, думаю, у меня это неплохо получается.

Какие впечатления оставил Минск и что вы думаете о предстоящем соперничестве?

Коко Вандевеге: Для меня грядущая встреча — новый опыт, поскольку недостаточно хороошо знакома с белорусской командой. Отмечу, что за время пребывания в вашей столице успела посетить музей и была очень впечатлена его видом, хотя не помню, какой именно.

Источник: Прессбол