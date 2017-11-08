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15:11 (мск), источник: БЕЛТА

Капитан сборной США: На матч с белорусскими теннисистками у американок оптимальный состав

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная США приехала в Минск на финал Кубка Федерации против белорусских теннисисток в оптимальном составе. Об этом заявила сегодня капитан американской команды Кэти Риналди на предматчевой пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

На корте «Чижовка-Арены» белорусские зрители, в частности, увидят десятую ракетку мира Коко Вандевеге и победительницу US Open 2017 Слоан Стивенс, у которой сейчас 13-я позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации, отмечает капитан американской команды. Кэти Риналди подчеркнула, что лидеры команды, а также их подруги Шелби Роджерс (59-й номер рейтинга WTA) и Элисон Риске (70) — очень сильные теннисистки, и все они намерены показать в Минске качественный теннис и добиться успеха.

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Команда США является 17-кратным обладателем Кубка Федерации. В последний раз она выигрывала его в 2000 году, а в 2009 и 2010 годах уступала в финальных матчах команде Италии. Белорусские теннисистки впервые пробились в финал этого престижного турнира.

Решающая встреча за Кубок Федерации, который считается неофициальным командным чемпионатом мира среди женских сборных, пройдет на корте «Чижовка-Арены». В субботу, 11 ноября, состоятся два одиночных поединка, а 12 ноября пройдут еще две одиночные игры и парный матч.

Белорусские теннисистки готовятся дать бой американкам в финале Кубка ФедерацииЭдуард Дубров подчеркнул, что все его подопечные в хорошей форме, у них заметен прогресс по сравнению с предыдущими встречами. Настроение и у теннисисток, и у всех, кто помогает им в подготовке, отличное, что вселяет уверенность перед игрой со сборной США.

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