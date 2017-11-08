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Роджер Федерер провёл один гейм выставочного матча с Марреем в килте (видео)
Швейцарский теннисист Роджер Федерер проводит выставочный матч против британца Энди Маррея.
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер проводит выставочный матч против британца Энди Маррея.
Отметим, что один из геймов поединка Федерер отыграл в килте, который будет продан на благотворительность.