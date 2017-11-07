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7 ноября, источник: Чемпионат.com

Азаренко: Я вынуждена остаться в Калифорнии и не сыграю в финале Кубка Федерации

Экс-первая ракетка мира, двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» белоруска Виктория Азаренко рассказала, что не сможет сыграть в финале Кубка Федерации со сборной США, который пройдёт в Минске 11—12 ноября.

Источник: Reuters

«Как вы, возможно, видели на этой неделе, я не смогу быть частью белорусской команды в финале Кубка Федерации. У меня разрывается сердце от того, что я не смогу помочь Беларуси в финале, но, к сожалению, моя текущая ситуация с опекой удерживает меня в Калифорнии. Даже несмотря на то, что я буду далеко, моё сердце будет рядом с моей страной и моей командой. Я буду изо всех сил болеть за сборную Беларуси.

Хотя этот год получился очень трудным для меня, я уже с нетерпением жду 2018 года и возможности снова играть перед своими болельщиками. Я вернусь сильнее и лучше, чем когда-либо, — написала Азаренко на своей странице в сети «Твиттер».

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