Азаренко: Я вынуждена остаться в Калифорнии и не сыграю в финале Кубка Федерации

«Как вы, возможно, видели на этой неделе, я не смогу быть частью белорусской команды в финале Кубка Федерации. У меня разрывается сердце от того, что я не смогу помочь Беларуси в финале, но, к сожалению, моя текущая ситуация с опекой удерживает меня в Калифорнии. Даже несмотря на то, что я буду далеко, моё сердце будет рядом с моей страной и моей командой. Я буду изо всех сил болеть за сборную Беларуси.