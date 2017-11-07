Турнир в Милане: трое русских, не считая канадца

Источник: Газета.Ру

Мужской теннисный сезон подходит к концу, и сильнейшие игроки мира готовятся к Итоговому турниру ATP, который начнется в ближайшее воскресенье, 12 ноября. Однако в этом году в календаре появилось крайне интересное новое соревнование, которое отныне будет проводиться на неделе перед Итоговым турниром. Это аналог финала сезона для игроков моложе 21 года под названием «Финал ATP Next Gen». Турнир проводится в Милане, и в нем также принимают участие восемь лучших игроков, вписывающихся в возрастное ограничение.

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В дебютном турнире примут участие сразу три российских теннисиста: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Отрадно видеть, что Рублев и Хачанов получили первое и второе места посева. Соревнования в Милане не досчитались только одного спортсмена, который бы существенно поднял интерес к турниру. Речь идет о 20-летнем представителе Германии Александре Звереве.

Отсутствие Зверева в Милане объяснимо — он провел выдающийся сезон и стал третьей ракеткой мира, уступив лишь двум легендам мирового тенниса Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру. Молодой немецкий спортсмен отобрался на Итоговый турнир в Лондоне, и само собой пропускает Next Gen, чтобы подготовиться к большой битве с лучшими игроками года.

В Милане на этой неделе собрался очень интересный, разношерстный и перспективный состав.

Посеянный под первым номером Рублев занимает 37-е место рейтинга АТР, и в этом сезоне добился пока своего лучшего выступления на турнирах Большого шлема, дойдя до четвертьфинала US Open, где уступил будущему победителю Надалю.

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У второго номера турнира Хачанова 45-й рейтинг, и в этом году он дошел до четвертого круга «Ролан Гаррос», в котором его остановил на тот момент первая ракетка мира Энди Маррей. Медведев получил лишь седьмой посев, но в табели о рангах он располагается немногим ниже лидеров — 65-е место.

Очень большой интерес вызывает самый молодой участник Денис Шаповалов из Канады.

В свои 18 лет Шаповалов продемонстрировал всю величину своего потенциала, дойдя до полуфинала Мастерса в Монреале, обыграв на своем пути аргентинца Хуана-Мартина дель Потро и самого Надаля.

В полуфинале его остановил вышеупомянутый Зверев — будущий победитель турнира. Молодой канадец с русскими корнями уже успел в течение сезона зайти в топ-50 мирового рейтинга, однако завершает год на 51-й строчке.

20-летний хорват Борна Чорич проводит не самый лучший сезон, но у него уже появилась определенная стабильность, и он имеет в этом году на своем счету одну победу на турнире ATP в Марракеше. Два года назад хорватский теннисист поднимался на 33-е место в рейтинге, но с тех пор его результаты немного упали. В турнире также принимают участие Джаред Дональдсон из США, кореец Чон Хён и получивший wildcard от организаторов итальянец Джанлуиджи Куинци.

Формат соревнований схож с Итоговым турниром ATP — восемь теннисистов сыграют групповой этап в двух квартетах, два лучших теннисиста в группе выйдут в полуфинал. Но если регламент состязаний традиционный, то правила игры подверглись серьезным изменениям.

Название Next Gen очень подходит тому, что увидят зрители в Милане. Это не только смотр будущих звезд, но и своего рода испытательный полигон для разного рода новшеств. Не исключено, что некоторые из них будут взяты на вооружение.

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Во-первых, теннисисты будут проведут не трехсетовые, а пятисетовые матча, правда, партия будет играться до четырех геймов. При счете по геймам 3:3 спортсмены сыграют тай-брейк.

Во-вторых, при счете в гейме 40:40 соперниками будет разыграно решающее очко, и не будет привычных качелей «больше-меньше».

Третье новшество касается зрителей. Если на традиционных турнирах зрители во время розыгрышей не могут вставать со своих мест и передвигаться по трибунам. В Милане же обладателям мест на длинной трибуне это будет разрешено, а зрителям, сидящим напротив задней линии корта, все так же придется дожидаться окончания розыгрыша.