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22:12 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Вихлянцева номинирована WTA на звание «Прорыв месяца» в октябре

ТАСС, 7 ноября. Россиянка Наталья Вихлянцева номинирована Женской теннисной ассоциацией (WTA) на звание «Прорыв месяца» по итогам октября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также в число претенденток вошли Арина Соболенко (78-й номер рейтинга WTA) из Белоруссии и немки Карина Виттхёфт (51) и Юлия Гёргес (14). 20-летняя Вихлянцева (54) дошла до полуфинала «ВТБ Кубка Кремля», Соболенко проиграла в финале турнира в Тяньцзине Марии Шараповой, Виттхёфт выиграла турнир в Люксембурге, Гёргес — в Москве и Чжухае.

В номинации «Игрок месяца» представлены румынка Симона Халеп, завершившая сезон на первом месте в рейтинге WTA, датчанка Каролин Возняцки (3), выигравшая Итоговый турнир WTA, и американка Винус Уильямс (5).

Голосование на официальном сайте WTA завершится в четверг, в пятницу будут объявлены результаты.

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