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19:14 (мск), источник: ТАСС

Медведев победил Хачанова в стартовом матче молодежного Итогового турнира ATP

ТАСС, 7 ноября. Россиянин Даниил Медведев переиграл соотечественника Карена Хачанова в стартовом матче группы B на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) для игроков не старше 21 года. Турнир проходит в Милане.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая продлилась 1 час 49 минут, завершилась со счетом 4:2, 3:4 (6:8), 3:4 (3:7), 2:4.

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В следующем матче Хачанов, посеянный на турнире под вторым номером, сыграет с хорватом Борной Чоричем (4), Медведев (7) встретится с американцем Джаредом Дональдсоном (5). Обе встречи пройдут в среду. Андрей Рублев (1) проведет стартовый матч группы A против итальянца Джанлуиджи Квинци (8) позднее во вторник.

Турнир проводится в этом году впервые и по экспериментальным правилам. Участие в нем принимают семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Чтобы одержать победу, нужно победить в трех сетах, при этом каждый сет идет до четырех геймов, в случае равенства (3:3) играется тай-брейк, при «ровно» счет ведется до победного очка, без «больше/меньше».

На турнире линейные арбитры впервые полностью заменены электронной системой судейства. Технология «ястребиный глаз», которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, при попадании мяча в аут издает специальный аудиосигнал и транслирует спорные моменты на экранах. Заступы теннисистов за линию при подаче определяются судьей на вышке с помощью специальных видеокамер.

Турнир с призовым фондом $1,275 млн завершится 11 ноября.

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