Медведев победил Хачанова в стартовом матче молодежного Итогового турнира ATP

В следующем матче Хачанов, посеянный на турнире под вторым номером, сыграет с хорватом Борной Чоричем (4), Медведев (7) встретится с американцем Джаредом Дональдсоном (5). Обе встречи пройдут в среду. Андрей Рублев (1) проведет стартовый матч группы A против итальянца Джанлуиджи Квинци (8) позднее во вторник.

Турнир проводится в этом году впервые и по экспериментальным правилам. Участие в нем принимают семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Чтобы одержать победу, нужно победить в трех сетах, при этом каждый сет идет до четырех геймов, в случае равенства (3:3) играется тай-брейк, при «ровно» счет ведется до победного очка, без «больше/меньше».