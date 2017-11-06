ATP извинилась за организацию жеребьёвки турнира в Милане с моделями

Она происходила при непосредственном участии девушек-моделей, на теле которых были написаны названия групп — A и B. Лидеры турнира по рейтингу, россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов, первыми вышли на сцену под руку с моделями, после чего остальные игроки выбирали, кто из девушек им больше нравится. У кого-то буква, обозначающая группу, была нанесена на бедро, у кого-то написана на задней части майки, скрытой под другой одеждой. Каждая девушка частично обнажалась, показывая букву игроку и всем наблюдающим за церемонией.



Среди тех, кто раскритиковал эту церемонию, назвав её постыдной, безвкусной и ужасной, — экс первая ракетка мира Амели Моресмо, мама Энди и Джейми Марреев Джуди и известный теннисный журналист Бен Ротенберг, разместивший запись церемонии в своём «твиттере».



ATP совместно с титульным спонсором турнира признали, что церемония была «неприемлемым образцом дурного вкуса», объяснив саму задумку попыткой поддержать репутацию Милана как столицы моды и пообещав, что впредь ничего подобного не повторится.