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15:06 (мск), источник: Газета.Ру

Не узнавший Надаля охранник отказался пускать его на стадион

На теннисном турнире в Париже охранник не узнал первую ракетку мира Рафаэля Надаля.

Источник: Reuters

Видео курьезной ситуации появилось в твиттере.

На ролике видно, как сотрудник охраны просит спортсмена предъявить аккредитацию и пропускает его в зону игроков только когда Надаль представляется.

Испанский теннисист вынужден был сняться с этого турнира во Франции из-за травмы колена.

Ранее сообщалось, что Надаль завершит 2017 год в ранге первой ракетки мира.

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