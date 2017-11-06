Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Не узнавший Надаля охранник отказался пускать его на стадион
На теннисном турнире в Париже охранник не узнал первую ракетку мира Рафаэля Надаля.
На теннисном турнире в Париже охранник не узнал первую ракетку мира Рафаэля Надаля.
Видео курьезной ситуации появилось в твиттере.
На ролике видно, как сотрудник охраны просит спортсмена предъявить аккредитацию и пропускает его в зону игроков только когда Надаль представляется.
Испанский теннисист вынужден был сняться с этого турнира во Франции
Ранее сообщалось, что Надаль завершит 2017 год в ранге первой ракетки мира.