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10:10 (мск), источник: Р-Спорт

Кузнецова опустилась на 12-е место в теннисном рейтинге, Павлюченкова — на 15-е

МОСКВА, 6 ноя — Р-Спорт. Американка Коко Вандевеге поднялась на 10-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после выхода в финал турнира Elite Trophy в Чжухае (Китай) и опередила россиянку Светлану Кузнецову, другая представительница России Анастасия Павлюченкова опустилась на 15-ю строчку, сообщается на официальном сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

Вандевеге, в финале турнира в Чжухае уступившая немке Юлии Гёргес, переместилась на две позиции вверх в рейтинге WTA. Гёргес взобралась на 14-ю строчку, отодвинув на 15-е место Павлюченкову.

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Других изменений в первой десятке не произошло: лидирует румынка Симона Халеп, испанка Гарбинье Мугуруса — вторая, датчанка Каролина Возняцки — третья.

Рейтинг WTA, версия от 6 ноября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175 очков,

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135,

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730,

5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500,

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010,

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4420,

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610,

10 (12). Коко Вандевеге (США) — 3258…

12 (11). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856…

14 (18). Юлия Гёргес (Германия) — 2655,

15 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485…

18 (17). Елена Веснина (Россия) — 2220…

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…

54 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070…

60 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006…

73 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 830…

83 (83). Евгения Родина (Россия) — 752.

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