Кузнецова опустилась на 12-е место в теннисном рейтинге, Павлюченкова — на 15-е
МОСКВА, 6 ноя —
МОСКВА, 6 ноя —
Вандевеге, в финале турнира в Чжухае уступившая немке Юлии Гёргес, переместилась на две позиции вверх в рейтинге WTA. Гёргес взобралась на 14-ю строчку, отодвинув на 15-е место Павлюченкову.
Других изменений в первой десятке не произошло: лидирует румынка Симона Халеп, испанка Гарбинье Мугуруса — вторая, датчанка Каролина Возняцки — третья.
Рейтинг WTA, версия от 6 ноября:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6175 очков,
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6135,
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 6015,
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5730,
5 (5). Винус Уильямс (США) — 5597,
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5500,
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 5010,
8 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4420,
9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) — 3610,
10 (12). Коко Вандевеге (США) — 3258…
12 (11). Светлана Кузнецова (Россия) — 2856…
14 (18). Юлия Гёргес (Германия) — 2655,
15 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485…
18 (17). Елена Веснина (Россия) — 2220…
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 1950…
33 (33). Екатерина Макарова (Россия) — 1580…
54 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1070…
60 (60). Мария Шарапова (Россия) — 1006…
73 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 830…
83 (83). Евгения Родина (Россия) — 752.