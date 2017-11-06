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10:05 (мск), источник: Р-Спорт

Хачанов сыграет с Медведевым на групповой стадии молодежного итогового турнира АТР

МОСКВА, 6 ноя — Р-Спорт. Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев попали в одну группу на молодежном итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Милане, сообщается на официальном сайте турнира.

Источник: РИА "Новости"

В турнире примут участие семь лучших игроков не старше 21 года согласно специальному рейтингу ATP и победитель квалификационного турнира, который стал итальянец Джанлуиджи Квинци.

Жеребьевка определила Хачанова и Медведева в группу В, их соперниками будут хорват Борна Чорич и американец Джаред Дональдсон. Хачанов и Медведев сыграют между собой в первом матче.

Группу А сформировали россиянин Андрей Рублев, южнокореец Чхун Хён, канадец Денис Шаповалов и Квинци.

Турнир в Милане пройдет с 7 по 11 ноября.

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