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Хачанов сыграет с Медведевым на групповой стадии молодежного итогового турнира АТР
МОСКВА, 6 ноя —
МОСКВА, 6 ноя —
В турнире примут участие семь лучших игроков не старше 21 года согласно специальному рейтингу ATP и победитель квалификационного турнира, который стал итальянец Джанлуиджи Квинци.
Жеребьевка определила Хачанова и Медведева в группу В, их соперниками будут хорват Борна Чорич и американец Джаред Дональдсон. Хачанов и Медведев сыграют между собой в первом матче.
Группу А сформировали россиянин Андрей Рублев, южнокореец Чхун Хён, канадец Денис Шаповалов и Квинци.
Турнир в Милане пройдет с 7 по 11 ноября.