Хачанов сыграет с Медведевым на групповой стадии молодежного итогового турнира АТР

Источник: РИА "Новости"

В турнире примут участие семь лучших игроков не старше 21 года согласно специальному рейтингу ATP и победитель квалификационного турнира, который стал итальянец Джанлуиджи Квинци.

Жеребьевка определила Хачанова и Медведева в группу В, их соперниками будут хорват Борна Чорич и американец Джаред Дональдсон. Хачанов и Медведев сыграют между собой в первом матче.

Группу А сформировали россиянин Андрей Рублев, южнокореец Чхун Хён, канадец Денис Шаповалов и Квинци.