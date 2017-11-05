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5 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Вечеринка в Милане для Рублева и компании

Во вторник в Италии стартует молодежный итоговый турнир года NextGen Finals.

Источник: Спорт-Экспресс

В ПОИСКАХ ТАЛАНТОВ

Пока весь мир восхищается нескончаемым противостоянием Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, ждет возвращения Новака Джоковича и Энди Маррэя, удивляется воле железного Стэна Вавринки и воскрешениям Хуана Мартина Дель Потро, время от времени все же возникают разговоры о том, что станет, когда «Большая четверка» отправится на покой? Кто будет олицетворять мужской теннис и выигрывать турниры «Большого шлема»?

В свое время большие надежды возлагались на Милоша Раонича, Григора Димитрова и Доминика Тима. Но первый оказался слишком подверженным травмам, второй — нестабильным, а третий уже который год играет только полсезона и сдувается после любимой грунтовой части.

Ясно, что присматриваться стоит к тем, кто еще моложе. Чтобы интерес был более детальным, в ATP ввели понятие NextGen — «следующее поколение» и придумали для этого поколения свой итоговый турнир. А местом его проведения выбрали один из самых популярных городов Европы — Милан. Участвовать в состязаниях могут теннисисты не старше 21 года, отбор на них ведется на протяжении всего сезона с чемпионской гонкой и подсчетом очков. Все так же, как и в случае с настоящим итоговым в Лондоне.

ТРОЕ РОССИЯН ПРОТИВ ОСТАЛЬНОГО МИРА

Главная мировая звезда нового поколения — это, конечно, 20-летний Александр Зверев, победитель «Мастерсов» в Риме и Монреале и трех других турниров, четвертый номер рейтинга ATP и третий по очкам, набранным в нынешнем сезоне. Он первым отобрался в Милан, но следом и в Лондон. Сначала русский немец заявил, что сыграет и там, и там, но вскоре передумал и решил сосредоточиться, что логично, на более статусном состязании.

Россию в Милане представят сразу три теннисиста — первые три ракетки страны Андрей Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев. Для каждого из них сезон-2017 был прорывным. И каждому есть, чем похвастаться: четвертым кругом на Roland Garros и попаданием в «посев» на двух следующих «Больших шлемах»; выигранным в статусе lucky loser турниром, маршем в четвертьфинал US Open и скачком в рейтинге на 120 мест; победой над Вавринкой на Центральном корте Уимблдона, финалом, полуфиналом и еще шестью четвертьфиналами на турнирах ATP. Но осенняя часть сезона для каждого из россиян складывается тяжеловато, так что чего-то ожидать от них в Милане сложно.

Кроме российского десанта, в Милане выступят юный канадец Денис Шаповалов, американец Джаред Дональдсон, хорват Борна Чорич, кореец Хьен Чун и Джанлуиджи Куинци, выигравший небольшой итальянский междусобойчик за wild card.

В целом устроители NextGen Finals должны быть довольны тем составом, который подобрался в Милане. Ведь сыграют семь сильнейших молодых теннисистов из разных частей света, в том числе и Азии, что немаловажно для пресловутой глобализации. Среди них — как те, кому уже 21, и для них это единственная возможность принять участие в подобном мероприятии (Хачанов, Медведев, Дональдсон, Чорич и Хьен Чун), так и те, кто еще может вернуться в следующем году (Рублев и Шаповалов). Так что шоу должно получиться достойным.

НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ — НОВЫЕ ПРАВИЛА

Главная фишка NextGen Finals — новый формат, в котором будут проводиться матчи в Милане. Поединок будет состоять из пяти сетов, но каждая партия играться до четырех взятых геймов, при счете 3:3 — тай-брейк. В геймах не предусмотрено счета «больше» и «меньше» — при «ровно» разыгрывается решающее очко. При касании мячом сетки при подаче переподача не производится. На корте не будет парных коридоров.

Снимут в Милане и запрет перемещаться по трибунам во время розыгрыша очка — зрители смогут беспрепятственно входить и выходить из зала и менять местоположение прямо по ходу матча. Исключение составят только трибуны, расположенные за задними линиями — движение на них действительно может создавать помехи теннисистам.

В перерывах между сетами игроки получат право с помощью специальной гарнитуры пообщаться и обсудить игровые моменты с тренерами. Подобный «коучинг» разрешен в WTA, и диалоги между теннисистками и их наставниками обычно очень нравятся телеаудитории.

Но самое главное ноу-хау молодежного итогового турнира — это замена линейных судей системой hawk-eye в режиме реального времени. Больше никто не крикнет ошибочно «Аут!» в критичный момент, и поспорить, кроме арбитра на вышке, будет не с кем. Если остальные пункты так или иначе ранее опробовались на других турнирах, то отсутствие линейных — это действительно что-то революционное.

По задумке все эти новшества должны сделать продукт более удобным для телевидения и привлечь к теннису новую, более молодую аудиторию, но при этом и удержать интерес приверженцев традиционной теннисной культуры.

Учитывая все это сложно воспринимать молодежный итоговый как серьезное соревнование. Оно и рейтинговых очков не дает. Зато обладает солидным призовым фондом — 1 275 000 долларов. Это сопоставимо с призовыми на крепком турнире категории «250» и даже на некоторых «пятисоток». Только делится фонд не на 32 участника, а на восьмерых. То есть, на молодежном итоговом можно прилично заработать.

Даниил Медведев пару недель назад так и сказал: «Я воспринимаю этот турнир, скорее, как бонус в конце сезона. Очень интересно сыграть против тех, с кем я соперничал еще в юниорах, на таком турнире с такими полушуточными правилами и с таким призовым фондом».

К тому же, помимо соревновательной программы в Милане, наверняка, предусмотрена и обширная культурная. К примеру, тот же Медведев уже успел сыграть с Денисом Шаповаловым в теннис у Дуомо, восхититься галереей Витторио Эммануэле II, попробовать знаменитое итальянское мороженое и посетить матч «Интер» — «Торино» на «Сан-Сиро». Борна Чорич и Андрей Рублев готовили пиццу. А ведь турнир еще не начался!

Жеребьевка групповой стадии Молодежного итогового турнира:

Группа А: Андрей РУБЛЕВ (Россия), Денис ШАПОВАЛОВ (Канада), Чон Хен (Корея), Джанлуиджи Квинци (Италия).

Группа B: Карен ХАЧАНОВ (Россия), Борна Чорич (Хорватия), Джаред Дональдсон (США), Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия).

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