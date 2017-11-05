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Хачанов и Медведев попали в одну группу на Молодежном итоговом турнире
В Милане состоялась жеребьевка Молодежного итогового турнира года.
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В Милане состоялась жеребьевка Молодежного итогового турнира года.
да. В этих соревнованиях примут участие лучшие из тех игроков тура, которые не старше 21 года. На турнир отобралось сразу трое россиян.
Группа А: Андрей РУБЛЕВ (Россия), Денис ШАПОВАЛОВ (Канада), Чон Хен (Корея), Джанлуиджи Квинци (Италия).
Группа B: Карен ХАЧАНОВ (Россия), Борна Чорич (Хорватия), Джаред Дональдсон (США), Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия).
Напомним, что турнир пройдет в Милане с 7 по 11 ноября.