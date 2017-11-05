Теннисистка Кузнецова успешно перенесла операцию на руке

«Друзья, недавно перенесла небольшую операцию на левую кисть, которую травмировала в начале Открытого чемпионата США и которая приносила мне неудобства последние несколько месяцев. Все прошло очень хорошо, и через несколько недель я должна быть полностью здорова и готова тренироваться с надеждой на отличный сезон-2018», — написала Кузнецова.