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22:46 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Кузнецова успешно перенесла операцию на руке

ТАСС, 5 ноября. Российская теннисистка Светлана Кузнецова сделала операцию на левой кисти. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Друзья, недавно перенесла небольшую операцию на левую кисть, которую травмировала в начале Открытого чемпионата США и которая приносила мне неудобства последние несколько месяцев. Все прошло очень хорошо, и через несколько недель я должна быть полностью здорова и готова тренироваться с надеждой на отличный сезон-2018», — написала Кузнецова.

Кузнецова является первой «ракеткой» России, по итогам сезона-2017 она расположилась на 11-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В этом году, в отличие от предыдущего (две победы), она не смогла выиграть ни одного турнира, лишь однажды дойдя до финала (в американском Индиан-Уэллсе).

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