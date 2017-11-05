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21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль прилетит в Лондон 8 ноября, после чего решит, будет ли играть

Испанец Рафаэль Надаль собирается прилететь в Лондон 8 ноября, сообщает AS.

Источник: AP 2017

Уже на месте первая ракетка мира решит, будет ли он выступать на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт с 12 по 19 ноября, или побережёт своё правое колено.

Таким образом, Надаль в любом случае возглавит одну из групп при жеребьёвке турнира, которая также состоится в среду. Кроме того, в Лондоне он получит трофей в честь завершения сезона на первой строчке. Эта церемония запланирована на 9 ноября.

Напомним, что из-за травмы Рафаэль не вышел на четвертьфинальный матч «Мастерс 1000» в Париже.

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