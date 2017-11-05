17-летняя теннисистка призналась, что играет только ради денег

По словам австралийки, она планирует завершить выступления, когда заработает достаточно средств. В рейтинге WTA она занимает 169-е место.

— Я жила в доме, который походил на каюту. Я привыкла к бедности, но хочу жить богато, — цитирует The Age Айяву. — Деньги — это мотивация для меня, каждый хочет лучшего образа жизни, и деньги помогают в этом. Я не хочу врать, я хочу покончить с этм. Честность — лучшая политика. Когда у меня будет достаточно денег, я завершу карьеру.