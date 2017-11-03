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3 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Шараповой грозит суд в Индии. И это серьезно

Поучительная история о том, как суперзвездам не надо вести дела.

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49
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49
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ЖАЛОБА ОБМАНУТОЙ ДОЛЬЩИЦЫ

Главный городской суд в северо-западном Дели зарегистрировал жалобу, поданную на Марию Шарапову. Истец — 44-летняя гражданка Индии Агарваль Бхавана. В 2013 году она инвестировала 81 с половиной тысячу долларов в строительство элитного жилого комплекса, известного как «Ballet by Sharapova» («Балет Шараповой» — Прим. «СЭ»). Причем подобное название было взято с согласия российской теннисной суперзвезды.

Комплекс должен был быть возведен в городе Гургаон к 2016 году, однако на деле даже не начинал строиться. В итоге суд принял от Бхаваны жалобу не только на Шарапову, но и на подрядчиков — компании Homestead Infrastructure DevelopmentPrivate Limited, Homestead Infrastructure Maintenance Private Limited, Homestead ArabicHomes Private, а также их руководство.

«Шарапова не только поддерживала мошеннические действия обвиняемых, но и поддерживала этот проект в глазах общественности, а, следовательно, является участником этого преступного сговора», — говорится в жалобе.

«Меня привлекли тем, что этот проект поддерживала Шарапова. В рекламной брошюре говорилось, что тут будет теннисная академия, магазины одежды и спортивных товаров», — жаловалась Бхавана.

А адвокат истицы Пиуш Сингх уже заявил, что Шарапова лично в 2013 году приезжала в Индию, дабы встретиться с потенциальными инвесторами.

«Очевидно, что теннисная звезда дала свое имя проекту и даже согласилась организовать теннисную академию и также назвать ее своим именем. Все это нельзя было сделать без письменного согласия Шараповой — ведь она согласилась предоставить свое имя, которое является дорогим брендом. Однако насколько глубоко Шарапова была вовлечена во все это, должно выясниться в ходе следствия», — добавил один из адвокатов Верховного суда Си Кей Пал.

По утверждению Бхавана, оказалось, что у девелоперов не было даже необходимых разрешений для начала строительства.

Председатель суда, в который обратилась истица, уже заявил, что дело, очевидно, требует расследования полиции.

Сама Шарапова пока воздерживается от каких-либо комментариев.

ТРЕХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС И ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА

А проект и вправду выглядел привлекательно. Девелоперы заказали его довольно престижному британскому архитектурному бюро UHA London. На его сайте можно найти рисунки и кратное описание того, каким должен был быть комплекс.

Звучит заманчиво: «Балетная башня и академия тенниса — это инновационное сочатение роскошных жилых квартир с профессиональной теннисной академией под патронатом Марии Шараповой. Высота башни — свыше 150 метров и включает в себя 220 жилых резиденций с тремя, четырьмя и пятью спальнями, а также двух и трехуровневые пентхаусы». Солнечные батареи, вертолетная площадка, все дела. Как не соблазниться…

А если серьезно, то элитное жилье в Индии — не первый проект с недвижимостью, с которым связалась Шарапова. В тот же день, когда стало известно о жалобе г-жи Бхаваны, россиянка принимала участие в мероприятии в Дубае. Там она открывала строительство Dubai Lifestyle City — комплекса, возведение которого оценивается в 2,4 миллиарда долларов.

«Для меня большая честь быть здесь, так как этот проект будет включать в себя академию IMG. Я с удовольствием поддержу все, что связано с этой компанией, поскольку связана с ней с семи лет», — сказала Шарапова.

Но здесь, к счастью, все серьезно — в проекте участвует куча компаний с мировым именем. Да и, к счастью, Шарапова не продавала тут никаких прав использование своего имени.

В КОМПАНИИ С ДХОНИ

Возвращаясь же к Индии, надо заметить, что россиянка — не первая звезда спорта, чье имя упоминается в связи со строительными историями. Ранее жертвой стал капитан сборной Индии по крикету Эм Си Дхони. Он был лицом проекта Amrapali. Когда введение жилья в строй стало задерживаться все больше и больше, возмущенные дольщики и просто сочувствующие устроили ему жесточайшую обструкцию в Твиттере. В итоге Дхони вынужден был разорвать рекламный контракт с компанией, с которой сотрудничал семь лет.

Мораль же сей истории проста. Если ты мировая суперзвезда — будь очень осмотрительна в выборе бизнес-проектов и участвуй только в тех, которые можешь лично контролировать. Как это происходит у Шараповой с конфетами и шоколадом.

Да и вообще удивительно, как она — человек, обладающей безупречной репутацией бизнес-машины, имеющий десятки, а то и сотни предложений о сотрудничестве — решилась связаться с индийскими авантюристами. Впрочем, история с мельдонием показывает, что Шараповой порой свойственны необъяснимые поступки, а ее команда способна допускать роковые ошибки.

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