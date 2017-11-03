Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству в Индии

В 2012−13 годах Шарапова была лицом проекта элитного жилищного комплекса Homestead, её изображения использовались в рекламе, и она лично пару раз приезжала в Индию для встреч с потенциальными покупателями.
Одна из них, 44-летняя Бавана Агарвал, и обратилась в суд с жалобой на застройщиков, которые не выполнили своих обязательств. Обещанное к 2016 году до сих пор не построено, строительство даже не началось, при этом деньги в проект вложили 1500 человек. Сама Агарвал, как и многие, заинтересовалась предложением именно
«Шарапова не только активно пропагандировала мошенническую деятельность обвиняемого, но и поддержала проект в глазах широкой общественности. Следовательно, она — часть этого преступного сговора», — приводит слова потерпевшей Times of India.