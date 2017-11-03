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19:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству в Индии

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова стала соответчицей в деле о мошенничестве в городе Гуруграм индийского штата Харьяна.

49
фотографий
49
фотографий
49
фотографий

В 2012−13 годах Шарапова была лицом проекта элитного жилищного комплекса Homestead, её изображения использовались в рекламе, и она лично пару раз приезжала в Индию для встреч с потенциальными покупателями.

Одна из них, 44-летняя Бавана Агарвал, и обратилась в суд с жалобой на застройщиков, которые не выполнили своих обязательств. Обещанное к 2016 году до сих пор не построено, строительство даже не началось, при этом деньги в проект вложили 1500 человек. Сама Агарвал, как и многие, заинтересовалась предложением именно из-за Шараповой, которая с рекламы обещала, что на территории комплекса будет теннисная школа и магазины спортивной одежды.

«Шарапова не только активно пропагандировала мошенническую деятельность обвиняемого, но и поддержала проект в глазах широкой общественности. Следовательно, она — часть этого преступного сговора», — приводит слова потерпевшей Times of India.

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