Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Париже из-за травмы

«Сегодня я почувствовал, что просто не готов провести ещё три матча. Колено постоянно меня беспокоит, но иногда ситуация ухудшается. И я сейчас думаю не о своём выступлении в Лондоне, а о том, чтобы иметь возможность играть как можно дольше», — приводит слова Надаля пресс-служба соревнований.