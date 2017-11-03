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16:59 (мск), источник: GoTennis.ru

Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Париже из-за травмы

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, снялся с «Мастерса» в Париже из-за травмы колена.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня я почувствовал, что просто не готов провести ещё три матча. Колено постоянно меня беспокоит, но иногда ситуация ухудшается. И я сейчас думаю не о своём выступлении в Лондоне, а о том, чтобы иметь возможность играть как можно дольше», — приводит слова Надаля пресс-служба соревнований.

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