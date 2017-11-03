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15:25 (мск), источник: GoTennis.ru

Стали известны все полуфиналистки Малого итогового турнира WTA

Определились имена участниц полуфинала Малого итогового турнира WTA в Чжухае.

Источник: Reuters

За выход в финал соревнований американка Коко Вандевеге сразится с австралийкой Эшли Барти, а немка Юлия Гёргес — с латвийкой Анастасией Севастовой. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Полуфинальные матчи соревнований WTA Elite Trophy пройдут 4 ноября, а финал состоится 5 ноября.

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