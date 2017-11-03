Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Стали известны все полуфиналистки Малого итогового турнира WTA
Определились имена участниц полуфинала Малого итогового турнира WTA в Чжухае.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Определились имена участниц полуфинала Малого итогового турнира WTA в Чжухае.
За выход в финал соревнований американка Коко Вандевеге сразится с австралийкой Эшли Барти, а немка Юлия Гёргес — с латвийкой Анастасией Севастовой. Об этом сообщает
Полуфинальные матчи соревнований WTA Elite Trophy пройдут 4 ноября, а финал состоится 5 ноября.