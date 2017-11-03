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12:52 (мск), источник: Р-Спорт

Гергес победила Младенович в матче WTA Elite Trophy в Чжухае и вышла в полуфинал

МОСКВА, 3 ноя — Р-Спорт. Немка Юлия Гергес одержала победу над француженкой Кристиной Младенович в матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy в Чжухае (Китай), призовой фонд которого составляет более 2,2 миллиона долларов.

Источник: РИА "Новости"

Матч группы Азалия, прошедший в пятницу, завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу немецкой теннисистки. Соперницы провели на корте 1 час 36 минут.

Гергес с двумя победами в двух матчах вышла в полуфинал турнира. Другие участницы группы Азалия — Младенович и словачка Магдалена Рыбарикова — остались за бортом плей-офф.

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