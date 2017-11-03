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Гергес победила Младенович в матче WTA Elite Trophy в Чжухае и вышла в полуфинал
МОСКВА, 3 ноя —
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МОСКВА, 3 ноя —
Матч группы Азалия, прошедший в пятницу, завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу немецкой теннисистки. Соперницы провели на корте 1 час 36 минут.
Гергес с двумя победами в двух матчах вышла в полуфинал турнира. Другие участницы группы Азалия — Младенович и словачка Магдалена Рыбарикова — остались за бортом