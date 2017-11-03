Жарко: В женской сборной Беларуси по теннису перед матчем с США хорошая внутренняя атмосфера

Источник: БЕЛТА

Василий Жарко узнал у главного тренера национальной команды Беларуси по теннису Владимира Волчкова и капитана женской команды Эдуарда Дуброва о ходе подготовки к предстоящему матчу с США, который состоится 11—12 ноября . Тренеры обратили внимание на слаженную работу всей команды. «Девушки тренируются с огромной самоотдачей, прекрасно понимая, что финальная встреча — это особая история, где нужно не опасаться соперников, а играть так, как могут: целеустремленно и с азартом», — отметили в тренерском штабе.

Читайте также Азаренко не попала в состав сборной Беларуси на финал Кубка Федерации

«Мне нравится, что в команде очень хорошая внутренняя атмосфера. С девчатами работают профессионалы, в чьей компетенции нет сомнений. Уверен, на финальном матче каждый проявит свои лучшие качества, а зрители обеспечат мощную поддержку, которая придаст дополнительную уверенность», — отметил Василий Жарко.

Министр спорта и туризма Александра Шамко, генеральный секретарь Белоруской федерации тенниса Антон Юспа доложили вице-премьеру о ходе выполнения плана мероприятий, связанных с подготовкой и проведением финала Кубка Федерации.

Во встрече со сборной по теннису в «Чижовка-Арене» приняли также участие заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису Александр Гагиев.

Финальный матч Кубка Федерации Беларусь — США состоится 11—12 ноября в столичном многофункциональном культурно-спортивном развлекательном комплексе «Чижовка-Арена».

Капитан белорусской дружины Эдуард Дубров рассчитывает на удачную игру Арины Соболенко (одиночный рейтинг — 78; парный рейтинг — 442), Александры Саснович (87), Веры Лапко (130; 103) и Лидии Морозовой (477; 69). Наставник американской команды Кэти Риналди вызвала в тренировочный лагерь Коко Вандевеге (12; 64), Слоан Стивенс (13; 165), Шелби Роджерс (59; 244) и Элисон Риске (70; 121). Эти составы предварительные — окончательная заявка обеих дружин будет официально оформлена только в преддверии матча в Минске.