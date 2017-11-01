Азаренко не попала в состав сборной Беларуси на финал Кубка Федерации

Источник: Reuters

Капитан белорусской дружины Эдуард Дубров рассчитывает на удачную игру Арины Соболенко (одиночный рейтинг — 78; парный рейтинг — 442), Александры Саснович (87), Веры Лапко (130; 103) и Лидии Морозовой (477; 69). Обращает на себя внимание отсутствие в этом списке двукратной победительницы Australian Open Виктории Азаренко.

Наставник американской команды Кэти Риналди вызвала в тренировочный лагерь Коко Вандевеге (12; 64), Слоан Стивенс (13; 165), Шелби Роджерс (59; 244) и Элисон Риске (70; 121).

Эти составы предварительные — окончательная заявка обеих дружин будет официально оформлена только в преддверии матча в Минске.

Решающая встреча за Кубок Федерации, который считается неофициальным командным чемпионатом мира среди женских сборных, пройдет на корте «Чижовка-Арены». В субботу, 11 ноября, состоятся два одиночных поединка, а 12 ноября пройдут еще две одиночные игры и парный матч.

До этого теннисные сборные Беларуси и США в Кубке Федерации встречались между собой лишь однажды: в феврале 2012 года американки победили на своей арене со счетом 5:0. Сборная Беларуси впервые пробилась в финал, а команда США 17 раз становилась победительницей Кубка Федерации.

В этом сезоне белорусские теннисистки поочередно победили в Минске соперниц из Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2), а американки также дома обыграли сборные Германии (4:0) и Чехии (3:2).