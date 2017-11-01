Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Неизбежность старения доказали математически
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бешикташ0
Монако0
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Спартак М
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Марибор
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:45
Шахтер Д
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Порту
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Реал
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра0
ЦСКА5
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс5
Слован2
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардБ2
Витязь3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь2
Йокерит1
Хоккей. НХЛ
2.11
Чикаго Блэкхокс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.11
Эдмонтон Ойлерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.11
Ванкувер Кэнакс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
2.11
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.11
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Объявлен слоган жеребьёвки ЧМ-2018 в России
Тренерский штаб «Зенита» взял 21 игрока на матч ЛЕ в Норвегии
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Неизбежность старения доказали математически
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
19:50 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко не попала в состав сборной Беларуси на финал Кубка Федерации

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаны женских теннисных сборных Беларуси и США назвали составы команд на финальный матч Кубка Федерации, который состоится 11—12 ноября в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Капитан белорусской дружины Эдуард Дубров рассчитывает на удачную игру Арины Соболенко (одиночный рейтинг — 78; парный рейтинг — 442), Александры Саснович (87), Веры Лапко (130; 103) и Лидии Морозовой (477; 69). Обращает на себя внимание отсутствие в этом списке двукратной победительницы Australian Open Виктории Азаренко.

Наставник американской команды Кэти Риналди вызвала в тренировочный лагерь Коко Вандевеге (12; 64), Слоан Стивенс (13; 165), Шелби Роджерс (59; 244) и Элисон Риске (70; 121).

Эти составы предварительные — окончательная заявка обеих дружин будет официально оформлена только в преддверии матча в Минске.

Решающая встреча за Кубок Федерации, который считается неофициальным командным чемпионатом мира среди женских сборных, пройдет на корте «Чижовка-Арены». В субботу, 11 ноября, состоятся два одиночных поединка, а 12 ноября пройдут еще две одиночные игры и парный матч.

До этого теннисные сборные Беларуси и США в Кубке Федерации встречались между собой лишь однажды: в феврале 2012 года американки победили на своей арене со счетом 5:0. Сборная Беларуси впервые пробилась в финал, а команда США 17 раз становилась победительницей Кубка Федерации.

В этом сезоне белорусские теннисистки поочередно победили в Минске соперниц из Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2), а американки также дома обыграли сборные Германии (4:0) и Чехии (3:2).

Сейчас в командном рейтинге женских сборных Беларусь занимает вторую позицию, США находится на третьем месте, а впереди команда Чехии.

 Посольство США в Беларуси планирует начать выдачу туристических виз для все
В Могилеве обрушилась кровля пустующего здания, погиб ребенок
МОК лишил сборную России по лыжным гонкам серебра Игр-2014
Неймар и Роналду не попали в сборную Европы
Объявлен слоган жеребьёвки ЧМ-2018 в России
Тренерский штаб «Зенита» взял 21 игрока на матч ЛЕ в Норвегии
ЦСКА одержал третью победу подряд в КХЛ, разгромив «Югру»
Goal: Гвардиола может не продлить контракт с «Манчестер Сити»
Новый контракт Хэмилтона с «Мерседесом» может стать рекордным
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь