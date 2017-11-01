Надаль завершит сезон на первом месте в рейтинге ATP

Об этом стало известно после победы испанца над южнокорейцем Хён Ченом во втором круге турнира в Париже (7:5, 6:3).

Надаль в четвертый раз в карьере завершит сезон в ранге первой ракетки мира. Ранее ему удавалось это сделать в 2008, 2010 и 2013 годах. Кроме того, он станет самым возрастным теннисистом (31 год), завершившим сезон на первом месте в мировом рейтинге.